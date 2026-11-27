कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की गृह लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2 हजार रुपये दिए जाते हैं.

कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे

बीजेपी और जेडीएस गठबंधन में निकाय चुनाव भी लड़ेंगे

कर्नाटक में 2028 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनावी तैयारी अभी से शुरू हो गई है. कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए बीजेपी और जनता दल (सेक्युलर) ने एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने ग्रामीण महिलाओं के लिए दो गाय देने का बड़ा वादा किया है. उनका कहना है कि अगर राज्य में NDA की सरकार बनती है तो ग्रामीण परिवार की एक महिला को हर महीने 2 हजार रुपये देने के बजाय दो गाय दी जाएंगी.

इस वादे को कांग्रेस की गृह लक्ष्मी योजना के मुकाबले एक नए चुनावी दांव के तौर पर देखा जा रहा है. कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की गृह लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2 हजार रुपये दिए जाते हैं. कुमारस्वामी ने इसी योजना को निशाने पर लेते हुए कहा कि महिलाओं को केवल नकद राशि देने के बजाय ऐसा साधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे वह खुद कमाई कर सकें.

कुमारस्वामी ने क्या दिया वादे पर तर्क?

कुमारस्वामी के अनुसार राज्य में NDA सरकार बनने पर ग्रामीण परिवार की एक महिला को दो गाय दी जाएंगी. इससे महिलाएं दूध बेचकर नियमित आमदनी कर सकेंगी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी.

BJP गठबंधन में लड़ेगी चुनाव

कुमारस्वामी ने साफ किया है कि बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन अस्थायी नहीं है. दोनों पार्टियां कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए लंबे समय तक साथ काम करेंगी. गठबंधन ने विधानसभा उपचुनावों के साथ ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA), जिला पंचायत और तालुक पंचायत चुनाव भी मिलकर लड़ने का फैसला किया है.

हिरियूर और धारवाड़ में होने वाले उपचुनावों में उम्मीदवार बीजेपी या जेडीएस के बजाय NDA के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरेंगे. कुमारस्वामी ने कहा कि सीएम फेस से ज्यादा जरूरी कांग्रेस को हराकर NDA की सरकार बनाना है.

कांग्रेस को घेरने की प्लानिंग

बीजेपी और जेडीएस ने 2 से 11 दिसंबर तक बेलगावी में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए भी संयुक्त रणनीति बनाई है. दोनों दल महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों की परेशानी और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर होंगे.

बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक ने आरोप लगाया कि गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाले 2 हजार रुपये के भुगतान में देरी हो रही है. उन्होंने सरकार से इसका जवाब मांगा है. विपक्ष किसानों को राहत नहीं मिलने और सूखे की स्थिति से निपटने में कथित नाकामी का मुद्दा भी उठाएगा.

आशा कार्यकर्ताओं के मुद्दे पर भी घेराबंदी

कर्नाटक में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी विपक्ष के निशाने पर है. कुमारस्वामी ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन कर रहीं आशा कार्यकर्ताओं का समर्थन करते हुए राज्य सरकार पर उनकी मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है.

बीजेपी और जेडीएस ने विधानसभा सत्र में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को उठाने का फैसला किया है. इसके अलावा कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) की भर्ती में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा भी सदन में दोनों पार्टियां उठाएंगी.

कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती

राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला ने बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस के सामने अब दो मोर्चों पर चुनौती खड़ी होती दिख रही है. एक तरफ बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन चुनावी मैदान में संयुक्त ताकत दिखाने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुमारस्वामी ने महिलाओं को सीधे आर्थिक रूप से जोड़ने वाला वादा कर दिया है. हालांकि गठबंधन की असली परीक्षा आने वाले उपचुनावों और स्थानीय निकाय चुनावों में होगी.

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