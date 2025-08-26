Crime News: गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया और मुंह में बम रखकर किया ब्लास्ट, दिल दहला देगी पूरी वारदात

वंतारा की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई SIT, कहां से और कैसे लाते हैं जानवर हर पहलू का लगाएगी पता
एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाकर उसके मुंह में बम रखकर ब्लास्ट कर दिया. आरोपी ने बचने के लिए एक ऐसी कहानी रची, जिसका खुलासा कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
कर्नाटक के मैसूरु से एक ऐसी दिल दहला देनी वाली वारदात सामने आई है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. यहां एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया. यहां किसी बात पर दोनों की बहस हुई तो बॉयफ्रेंड ने उसके मुंह में बम रखकर ब्लास्ट कर दिया. इससे युवती की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं आरोपी ने अपनी करतूत छिपाने के लिए नहीं कहानी गढ़ दी. हालांकि उसका झूठ ज्यादातर देर तक नहीं टिका और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस के अनुसार, महिला का नाम दर्शिता था. वह 20 साल की थी. उसका एक बच्चा भी है. महिला की लाश मैसूरु शहर से करीब 55 किलोमीटर दूर भेर्या गांव के पास एक लॉज में मिली है. चारों तरफ खून बिखरा हुआ था. महिला का जबड़ा बुरी तरह क्षतिग्रस्त था. इसके कई हिस्से गायब थे. पुलिस ने मामले की जांच की तो आरोपी बॉयफ्रेंड की करतूत सामने आई.
जानकारी के अनुसार, दर्शिता अपने मायके में रहती थी. उसकी एक बच्ची भी थी. उसका पति केरल में रहता है. वहीं महिला का बॉयफ्रेंड सिद्धराजू बेट्टापुरा गांव रहने वाला है. उसने ही दर्शिता को गेरासनहल्ली, हुनसुर से लॉज में मिलने के लिए बुलाया था. यहां दोनों पिछले 3 दिनों से रह रहे थे. बताया जा रहा है कि आरोपी बॉयफ्रेंड दर्शिता पर शादी का दबाव बना रहा था. वह एक हार्डवेयर की दुकान में काम कर रहा था. दर्शिता शादी से इनकार कर रही थी. इसी दौरान दोनों की कहासुनी हो गई.
आरोपी सिद्धराजू ने अपनी गर्लफ्रेंड दर्शिता के मुंह में बम रखकर ब्लास्ट कर दिया. इसके बाद आरोपी खाना लेने के बहाने बाहर निकल गया. वह कुछ देर बाद लौटा तो लॉज का कमरा अपने आप लॉक हो गया. उसने आकर मैनेजर से कहा कि उसके कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा है. इस पर लॉज के कर्मचारियों ने दरवाजे को कटर से काटा. दरवाजा खुलते ही सभी सन्न रह गये. कमरे के अंदर दर्शिता बिस्तर के पास खून से लथपथ पड़ी है. उसके मुंह और गर्दन का भाग बुरी तरह क्षतिग्रस्त था.
सिद्धराजू ने दर्शिता के शव को अपने कंधे पर ले जाने की कोशिश की. उसने एक कहानी गढ़ दी. उसने कहा कि दर्शिता की मौत मोबाइल फोन के फटने से हुई है, लेकिन पुलिस के सामने उसकी यह कहानी ज्यादातर देर तक टिक नहीं पाई. पुसिल ने मौके पर मृतका शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
