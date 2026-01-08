वीबी जी राम जी योजना पर सियासी टकराव तेज, कर्नाटक सरकार ने केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा

भारत
कर्नाटक सरकार ने केंद्र की वीबी–जी राम जी योजना के खिलाफ कानूनी लड़ाई का फैसला किया है. सरकार का आरोप है कि यह योजना मनरेगा और पंचायतों के अधिकारों को कमजोर करती है.
केंद्र सरकार की नई विकसित भारत–जी राम जी योजना को लेकर कर्नाटक और केंद्र के बीच टकराव तेज हो गया है. कर्नाटक कैबिनेट ने मनरेगा को कमजोर किए जाने का आरोप लगाते हुए इस नई योजना के खिलाफ कानूनी कदम उठाने का फैसला किया है. राज्य सरकार का कहना है कि यह योजना पंचायतों की ताकत कम करती है और ग्रामीण मजदूरों के रोजगार के अधिकार पर असर डालती है.यह फैसला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के बाद लिया गया. कैबिनेट बैठक के बाद पर्यटन, कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने मीडिया को इसकी जानकारी दी.
पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार इस नई योजना को सिर्फ अदालत में ही नहीं, बल्कि जनता की अदालत में भी ले जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा के जरिए ग्रामीण लोगों को रोजगार का जो अधिकार मिला था, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है. उनके मुताबिक, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों को जो ताकत मिली थी, यह नई योजना उसी ढांचे को कमजोर करती है. मंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत गांवों में पंचायतों के जरिए काम और संपत्तियों का निर्माण होता था. लेकिन नई योजना में मजदूरों को ठेकेदारों के अधीन कर दिया गया है और उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है. उन्होंने इसे मजदूर विरोधी कदम बताया.
यह भी पढ़ें: क्या है ग्रीन फाइल्स का सीक्रेट, जिन्हें ED रेड के बीच से उठा ले गईं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी?
एच.के. पाटिल ने यह भी कहा कि पहले गांवों में कौन-सा काम होगा, इसका फैसला पंचायतें करती थीं. अब यह अधिकार पूरी तरह केंद्र सरकार के हाथ में चला गया है. राज्य सरकार इस कदम को लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण के खिलाफ मानती है और इसका राजनीतिक, कानूनी और जनस्तर पर विरोध करेगी. उन्होंने नई योजना में 125 दिनों के रोजगार के दावे पर भी सवाल उठाए. पाटिल ने पूछा कि इसके लिए फंड कहां से आएगा और रोजगार की गारंटी कैसे दी जाएगी. उन्होंने कहा कि योजना की करीब 40 फीसदी लागत राज्यों पर डाल दी गई है, जबकि इस पर पहले राज्यों से कोई सलाह नहीं ली गई. इसके अलावा, कैबिनेट ने पंचायत चुनाव जल्द कराने, अच्छे आचरण वाले 33 आजीवन कैदियों की समयपूर्व रिहाई, बी-खाता संपत्तियों को ए-खाता देने और अक्का पाड़ा योजना लागू करने जैसे अहम फैसले भी लिए हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से