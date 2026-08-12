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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

पान मसाला, तंबाकू-गुटखे पर बैन... एक्शन में शिवकुमार सरकार, कैसे बनाएगी एडिक्शन फ्री कर्नाटक?

फूड सेफ्टी विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें पता चलता है कि कहीं पर तंबाकू युक्त उत्पादों का उत्पादन, बिक्री या वितरण किया जा रहा है तो इसकी तुरंत जानकारी प्रशासन को दें और 'हेल्दी और एडिक्शन फ्री कर्नाटक' के निर्माण में सहयोग करें.

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Neelam

Updated : Aug 12, 2026, 05:38 PM IST

पान मसाला, तंबाकू-गुटखे पर बैन... एक्शन में शिवकुमार सरकार, कैसे बनाएगी एडिक्शन फ्री कर्नाटक?

कर्नाटक में तंबाकू युक्त उत्पादों की उत्पादन और बिक्री पर एक साल के लिए बैन (Image Source: ANI/AI)

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  • कर्नाटक सरकार ने एक साल के लिए तंबाकू युक्त उत्पादों की बिक्री पर लगाया बैन
  • तंबाकू-गुटखा, पान मसाला के सेवन पर रोक को लेकर कोई आदेश नहीं
  • FSSAI ने पान मसाला की प्लास्टिक पैकेजिंग को बंद करने का दिया आदेश
  • पेपर, पेपरबोर्ड के इस्तेमाल पर जोर

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के एक्शन के बाद कर्नाटक सरकार ने तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी है. यह रोक एक साल तक के लिए है. सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार एक साल तक पूरे कर्नाटक में निकोटीन और तंबाकू युक्त उत्पादों की बिक्री और वितरण पर बैन रहेगा. एक दिन पहले ही एफएसएसएआई ने पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं और प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग रखने को कहा है.

कर्नाटक में एक साल के लिए तंबाकू-गुटखा बैन

कर्नाटक में पान मसाला, गुटखा और निकोटीन और तंबाकू युक्त उत्पादों के वितरण, बिक्री, मैन्यूफेक्चरिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर सख्त उपाय किए जा रहे हैं. फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का फूड सेफ्टी डिवीजन सीनियर अधिकारियों के नेतृत्व में पूरे कर्नाटक में स्पेशल इंस्पेक्शन करवा रहा है. विभाग का कहना है कि स्वस्थ और एडिक्शन फ्री कर्नाटक बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है. हालांकि, नोटिफिकेशन में तंबाकू युक्त उत्पादों के सेवन पर रोक को लेकर कोई बात नहीं कही गई है.

कर्नाटक सरकार के नोटिफिकेशन में क्या?

10 अगस्त को फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया था. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के सेक्शन 30(2) और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल) रेगुलेशंस, 2011 के विनियम 2.3.4 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

फूड सेफ्ट डिवीजन पान मसाला, गुटखा और निकोटीन और तंबाकू युक्त पदार्थों के वितरण, बिक्री, मैन्यूफेक्चरिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर सख्त उपाय कर रहा है. एक साल तक राज्य में तंबाकू युक्त पदार्थों की बिक्री, वितरण और स्टोरेज पर पूरी तरह से बैन रहेगा. विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें पता चलता है कि कहीं पर तंबाकू युक्त उत्पादों का उत्पादन, बिक्री या वितरण किया जा रहा है तो इसकी तुरंत जानकारी प्रशासन को दें और 'हेल्दी और एडिक्शन फ्री कर्नाटक' के निर्माण में सहयोग करें.

पान मसाला की प्लास्टिक पैकेजिंग पर FSSAI का नोटिफिकेशन

FSSAI ने 10 अगस्त को पान मसाला की पैकेजिंग को प्लास्टिक फ्री रखने का निर्देश दिया है. अभी तक प्लास्टिक के छोटे-छोटे पैकेट में पान मसाला बिकता था, लेकिन अब एफएसएसएआई चाहता है कि इन्हें पेपर या पेपरबोर्ड में पैक किया जाए. एफएसएसएआई के नोटिफिकेशन के अनुसार नए संशोधन के तहत पान मसाला-गुटखा की पैकेजिंग बदली जाएगी. एफएसएसएआई ने पान मसाला की पैकिंग के लिए कुछ नए पैकेजिंग मटीरियल का सुझाव दिया है, जिसमें पेपर, पेपरबोर्ड, सेलुलोस या अन्य नेचुरल मटीरियल शामिल हैं. नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि पैकेजिंग में polythene, polypropylene, polyster, polyvinyl chloride (PVC) या कोई अन्य polymer का इस्तेमाल नहीं किया जाए.

 

यह भी पढ़ें:- 34 देशों में बगैर वीजा एंट्री, 90 दिन का स्टे और VVIP सुविधा... किस पासपोर्ट के सहारे रातोंरात फरार हो गए थे प्रज्वल रेवन्ना?

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