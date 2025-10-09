इस राज्य ने समझा महिला कर्मचारियों का 'दर्द', हर साल मिलेंगी 12 एक्स्ट्रा छुट्टियां

Karwa Chauth 2025: गर्भवती महिलाएं भी रख सकती हैं करवा चौथ का व्रत, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
भारत
इस राज्य ने महिलाओं के स्वास्थ्य और वर्कप्लेस में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति 2025 को मंजूरी दे दी है. जानें इस पॉलिसी के बारे में सबकुछ विस्तार से...
कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य और वर्कप्लेस में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति 2025 को मंजूरी दे दी है. इस पॉलिसी के तहत महिला कर्मचारियों को हर साल 12 पेड लीव मिलेंगी यानी वे हर महीने एक छुट्टी पीरियड लीव के तौर पर ले सकती हैं.
श्रम मंत्री संतोष लाड ने इस नीति की घोषणा की और बताया कि विधि विभाग और बाकी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है. नई नीति के अनुसार महिलाएं हर महीने अपने मासिक धर्म के दौरान किसी भी एक दिन सवेतन अवकाश ले सकती हैं. यह लाभ न केवल सरकारी कार्यालयों पर लागू होगा, बल्कि राज्य भर के परिधान उद्योगों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी), आईटी फर्मों और दूसरे प्राइवेट क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा.
मंत्री संतोष लाड ने कहा, 'यह कामकाजी महिलाओं के आराम और सम्मान को सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है. सरकार कार्यस्थल पर महिलाओं के कल्याण और समानता के पक्ष में दृढ़ता से खड़ी है.' 2024 में सरकार ने हर साल छह पीरियड लीव का प्रस्ताव रखा था लेकिन कई लोगों ने कहा कि इससे उद्देश्य पूरा नहीं होता.
मंत्री ने कहा, 'मैं मासिक धर्म के दौरान हर महिला को होने वाले शारीरिक दर्द और मानसिक तनाव से वाकिफ हूं. आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में हैं. यह नीति उनमें से हर एक की मदद करेगी. ' बेंगलुरु में सैकड़ों गारमेंट फैक्टरियां हैं जिनमें पांच लाख कर्मचारी काम करते हैं और इनमें से लगभग 90 प्रतिशत महिलाएं हैं. आईटी और दूसरे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं. इस नीति से उन सबको काफी मदद मिलेगी.
