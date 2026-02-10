कर्नाटक में फिर मचा घमासान, 80-90 विधायकों ने डीके शिवकुमार के नाम पर जताया समर्थन, कांग्रेस विधायक के बयान से बढ़ी हलचल

भारत
कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस विधायक के दावे ने इस बहस को दोबारा हवा दे दी है. इसी बीच डीके शिवकुमार दिल्ली में हैं और पार्टी हाईकमान के साथ बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं.
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में चल रही अंदरूनी खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच नेतृत्व को लेकर चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. हाल ही में सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया के बयान के बाद विवाद और गहरा गया. अब कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन के एक दावे ने इस सियासी बहस को फिर से हवा दे दी है. कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पार्टी के 80 से 90 विधायकों ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने के समर्थन में हाईकमान से संपर्क किया है. यह बयान ऐसे समय आया है, जब हाल ही में कांग्रेस एमएलसी यतींद्र सिद्धारमैया ने कहा था कि उनके पिता सिद्धारमैया पूरे पांच साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे और नेतृत्व बदलाव का मुद्दा खत्म हो चुका है.
न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में इकबाल हुसैन ने कहा कि यह मामला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ा गया है. उनके मुताबिक, बड़ी संख्या में विधायकों की इच्छा है कि डीके शिवकुमार को इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिले. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है और नेताओं को सार्वजनिक बयानबाजी से बचना चाहिए. हुसैन ने यतींद्र सिद्धारमैया के बयानों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बार-बार इस तरह की बातें करना पार्टी और हाईकमान दोनों के लिए असहज स्थिति पैदा करता है.
उन्होंने कहा कि पारिवारिक भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन राजनीति में अनुशासन और संयम जरूरी है. ऐसे बयान पार्टी के भीतर गलत संदेश देते हैं और दूसरों को उकसाने का काम करते हैं. इकबाल हुसैन ने खुलकर डीके शिवकुमार के समर्थन की बात करते हुए कहा कि कई नेता मन ही मन यही चाहते हैं, लेकिन भ्रम से बचने के लिए चुप हैं. उन्होंने दोहराया कि उनकी व्यक्तिगत इच्छा शुरू से यही रही है कि शिवकुमार को इसी कार्यकाल में मुख्यमंत्री बनाया जाए. इस बीच कांग्रेस एमएलसी चन्नाराज हट्टीहोली ने भी इसी तरह की इच्छा जताई है.
वहीं, डीके शिवकुमार इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं और पार्टी हाईकमान के साथ बैठकों में शामिल हो रहे हैं. उन्होंने पहले भी साफ किया है कि इस तरह के सार्वजनिक बयान पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी नेताओं को नेतृत्व परिवर्तन पर बयान देने से बचने की सलाह दी है. हालांकि, इन सबके बीच कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर सियासी हलचल फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है.
