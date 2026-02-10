FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
घर से निकलते ही ये संकेत दिखे तो जान लें आपकी यात्रा सुखद होगी या परेशानी भरी?

घर से निकलते ही ये संकेत दिखे तो जान लें आपकी यात्रा सुखद होगी या परेशानी भरी?

नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन... पूर्व आर्मी चीफ की किताब को लेकर राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान

नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन... पूर्व आर्मी चीफ की किताब को लेकर राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान

कर्नाटक में फिर मचा घमासान, 80-90 विधायकों ने डीके शिवकुमार के नाम पर जताया समर्थन, कांग्रेस विधायक के बयान से बढ़ी हलचल

कर्नाटक में फिर मचा घमासान, 80-90 विधायकों ने डीके शिवकुमार के नाम पर जताया समर्थन, कांग्रेस विधायक के बयान से बढ़ी हलचल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
बच्चे-बूढ़ों का सबसे चहेता था 90s का ये मास्टरपीस, आज भी यूट्यूब पर करोड़ों में हैं व्यूज; आपने नहीं देखी यह IMDb रेटेड शो?

बच्चे-बूढ़ों का सबसे चहेता था 90s का ये मास्टरपीस, आज भी यूट्यूब पर करोड़ों में हैं व्यूज; आपने नहीं देखी यह IMDb रेटेड शो?

High Value: इन 7 आदतों से बढ़ती है आपकी वैल्यू , इनके एथिक्स और सोच के कारण इनका रुतबा बढ़ता ही जाता है

इन 7 आदतों से बढ़ती है आपकी वैल्यू , इनके एथिक्स और सोच के कारण इनका रुतबा बढ़ता ही जाता है

Mahashivratri Jalabhishek Time: महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें

महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें

Homeभारत

भारत

कर्नाटक में फिर मचा घमासान, 80-90 विधायकों ने डीके शिवकुमार के नाम पर जताया समर्थन, कांग्रेस विधायक के बयान से बढ़ी हलचल

कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस विधायक के दावे ने इस बहस को दोबारा हवा दे दी है. इसी बीच डीके शिवकुमार दिल्ली में हैं और पार्टी हाईकमान के साथ बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं.

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 10, 2026, 11:36 AM IST

कर्नाटक में फिर मचा घमासान, 80-90 विधायकों ने डीके शिवकुमार के नाम पर जताया समर्थन, कांग्रेस विधायक के बयान से बढ़ी हलचल
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में चल रही अंदरूनी खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच नेतृत्व को लेकर चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. हाल ही में सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया के बयान के बाद विवाद और गहरा गया. अब कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन के एक दावे ने इस सियासी बहस को फिर से हवा दे दी है. कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पार्टी के 80 से 90 विधायकों ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने के समर्थन में हाईकमान से संपर्क किया है. यह बयान ऐसे समय आया है, जब हाल ही में कांग्रेस एमएलसी यतींद्र सिद्धारमैया ने कहा था कि उनके पिता सिद्धारमैया पूरे पांच साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे और नेतृत्व बदलाव का मुद्दा खत्म हो चुका है. 

पार्टी और हाईकमान दोनों के लिए असहज स्थिति

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में इकबाल हुसैन ने कहा कि यह मामला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ा गया है. उनके मुताबिक, बड़ी संख्या में विधायकों की इच्छा है कि डीके शिवकुमार को इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिले. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है और नेताओं को सार्वजनिक बयानबाजी से बचना चाहिए. हुसैन ने यतींद्र सिद्धारमैया के बयानों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बार-बार इस तरह की बातें करना पार्टी और हाईकमान दोनों के लिए असहज स्थिति पैदा करता है. 

शिवकुमार को इसी कार्यकाल में मुख्यमंत्री बनाया जाए.. 

उन्होंने कहा कि पारिवारिक भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन राजनीति में अनुशासन और संयम जरूरी है. ऐसे बयान पार्टी के भीतर गलत संदेश देते हैं और दूसरों को उकसाने का काम करते हैं. इकबाल हुसैन ने खुलकर डीके शिवकुमार के समर्थन की बात करते हुए कहा कि कई नेता मन ही मन यही चाहते हैं, लेकिन भ्रम से बचने के लिए चुप हैं. उन्होंने दोहराया कि उनकी व्यक्तिगत इच्छा शुरू से यही रही है कि शिवकुमार को इसी कार्यकाल में मुख्यमंत्री बनाया जाए. इस बीच कांग्रेस एमएलसी चन्नाराज हट्टीहोली ने भी इसी तरह की इच्छा जताई है. 

यह भी पढ़ें: CM Yuva Yojana क्या है, कौन उठा सकता है इस स्कीम का लाभ? जानें पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की पूरी प्रक्रिया

सियासी हलचल फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही

वहीं, डीके शिवकुमार इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं और पार्टी हाईकमान के साथ बैठकों में शामिल हो रहे हैं. उन्होंने पहले भी साफ किया है कि इस तरह के सार्वजनिक बयान पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी नेताओं को नेतृत्व परिवर्तन पर बयान देने से बचने की सलाह दी है. हालांकि, इन सबके बीच कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर सियासी हलचल फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बच्चे-बूढ़ों का सबसे चहेता था 90s का ये मास्टरपीस, आज भी यूट्यूब पर करोड़ों में हैं व्यूज; आपने नहीं देखी यह IMDb रेटेड शो?
बच्चे-बूढ़ों का सबसे चहेता था 90s का ये मास्टरपीस, आज भी यूट्यूब पर करोड़ों में हैं व्यूज; आपने नहीं देखी यह IMDb रेटेड शो?
High Value: इन 7 आदतों से बढ़ती है आपकी वैल्यू , इनके एथिक्स और सोच के कारण इनका रुतबा बढ़ता ही जाता है
इन 7 आदतों से बढ़ती है आपकी वैल्यू , इनके एथिक्स और सोच के कारण इनका रुतबा बढ़ता ही जाता है
Mahashivratri Jalabhishek Time: महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें
CM Yuva Yojana क्या है, कौन उठा सकता है इस स्कीम का लाभ? जानें पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की पूरी प्रक्रिया
CM Yuva Yojana क्या है, कौन उठा सकता है इस स्कीम का लाभ? जानें पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की पूरी प्रक्रिया
'धुरंधर' ने तोड़े ओटीटी के सारे रिकॉर्ड, पहले पाकिस्तान में बनी नंबर-1; अब इन 22 देशों में भी कर रही ट्रेंड
'धुरंधर' ने तोड़े ओटीटी के सारे रिकॉर्ड, पहले पाकिस्तान में बनी नंबर-1; अब इन 22 देशों में भी कर रही ट्रेंड
MORE
Advertisement
धर्म
Vijaya Ekadashi: 13 या 14 फरवरी किस दिन है विजया एकादशी? शत्रु विजय के लिए ऐसे करें पूजा और जान लें पारण का सही समय 
13 या 14 फरवरी किस दिन है विजया एकादशी? शत्रु विजय के लिए ऐसे करें पूजा और जान लें पारण का सही समय
Numerology: नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
Mangal Gochar: मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
Horoscope 9 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 9 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Kalashtami Puja Time: भैरव अष्टमी कल, जानें कालाष्टमी पर किस समय करें पूजा, नोट कर लें शुभ-अशुभ समय
Kalashtami Puja Time: भैरव अष्टमी कल, जानें कालाष्टमी पर किस समय करें पूजा, नोट कर लें शुभ-अशुभ समय
MORE
Advertisement