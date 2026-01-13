राहुल गांधी से मुलाकात के बाद CM सिद्धारमैया ने कर्नाटक में बदलाव की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या बोले

राहुल गांधी की सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार से मुलाकात के बाद कर्नाटक में सियासी हलचल तेज हो गई है. CM सिद्धारमैया ने नेतृत्व बदलाव की अटकलों को खारिज किया है.

कर्नाटक की सियासत एक बार फिर गरमा गई है. सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच राहुल गांधी की मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से मुलाकात ने अटकलों को और हवा दे दी. यह मुलाकात उस समय हुई जब राहुल गांधी तमिलनाडु से लौटते हुए मैसूरु के मंडकल्ली हवाई अड्डे पर रुके. इसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं पर खुलकर प्रतिक्रिया दी.

दोनों मौकों पर राज्य के शीर्ष नेता वहां मौजूद थे

दरअसल, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के नेतृत्व को लेकर जारी अटकलों के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से हुई यह मुलाकात को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है. यह बातचीत मंगलवार को उस वक्त हुई, जब राहुल गांधी तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के गुडालूर में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दिल्ली लौट रहे थे. सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने मंडकल्ली हवाई अड्डे पर पहले सिद्धारमैया और शिवकुमार से अलग-अलग मुलाकात की और बाद में तीनों के बीच कुछ देर की संयुक्त बातचीत भी हुई. खास बात यह रही कि राहुल गांधी उसी दिन दो बार मैसूरु हवाई अड्डे से गुजरे जहां, एक बार गुडालूर जाते समय और दूसरी बार लौटते हुए. गौरतलब है कि, इस दौरान और दोनों मौकों पर राज्य के शीर्ष नेता वहां मौजूद थे.

परिवर्तन को लेकर फैलाई जा रही बातें बेबुनियाद

हालांकि, इन बैठकों में क्या बातचीत हुई, इस पर पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन ऐसे समय में यह मुलाकात हुई है, जब मुख्यमंत्री पद में बदलाव और संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं लगातार तेज हैं. डी.के. शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद का प्रमुख दावेदार माना जाता है, वहीं सिद्धारमैया मौजूदा मुख्यमंत्री हैं. इन अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि सरकार स्थिर है और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर फैलाई जा रही बातें बेबुनियाद हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात सामान्य थी और इसमें सरकार के कामकाज, योजनाओं और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. बहरहाल, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी की यह मुलाकात भले ही औपचारिक न हो, लेकिन इसके राजनीतिक संकेत अहम हैं. आने वाले दिनों में कांग्रेस नेतृत्व की ओर से स्थिति को लेकर और स्पष्टता आ सकती है.

