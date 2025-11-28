कर्नाटक की सियासी गर्मी के बीच CM सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की होगी ‘नाश्ता पॉलिटिक्स’, हाईकमान चाहता है दोनों में सुलह

Karnataka Politics: कर्नाटक में नेतृत्व विवाद बढ़ने पर कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को बातचीत करने को कहा है. जिसके बाद दोनों नाश्ते पर मिलेंगे. बताते चलें राज्य मे गुटबाजी और बयानबाजी से संकट और गहरा रहा है.

Karnataka Politics: कर्नाटक में सत्ता साझा करने को लेकर उठ रही खींचतान अब सीधा कांग्रेस हाईकमान तक पहुंच चुकी है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच बढ़ते तनाव ने सरकार और पार्टी दोनों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है. हाल के दिनों में दोनों नेताओं की बयानबाज़ी और दिल्ली दौरे ने विवाद को और उभारा. स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए हाईकमान ने दोनों को साथ बैठकर बातचीत करने के निर्देश दिए हैं.

मुलाकात पार्टी हाईकमान के निर्देश पर हो रही है

कर्नाटक की राजनीति शनिवार सुबह एक अहम दौर से गुज़रने वाली है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार CM आवास ‘कावेरी’ में नाश्ते पर मिलेंगे. सुबह 9:30 बजे तय यह बैठक ऐसी परिस्थितियों में हो रही है, जब दोनों नेताओं के बीच नेतृत्व को लेकर ठनी हुई अटकलें लगातार सुर्खियों में हैं. सिद्धारमैया ने साफ कहा है कि यह मुलाकात पार्टी हाईकमान के निर्देश पर हो रही है ताकि दोनों के बीच चल रहे मतभेद कम किए जा सकें.

अपना हक मिलना चाहिए

हाल ही में दोनों नेता दिल्ली गए थे, जहां वे संगठन के शीर्ष नेताओं से मिलने पहुंचे. हालांकि राहुल गांधी देश से बाहर होने के कारण मुलाकात नहीं हो सकी. लौटने के बाद भी दोनों खेमों की तरफ से सीधे या इशारों में की गई बयानबाज़ी ने विवाद को और हवा दी. एक तरफ सिद्धारमैया के समर्थक उनकी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा जता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर डीके शिवकुमार का कैंप दावा कर रहा है कि उन्हें अपना हक मिलना चाहिए.

पार्टी जो भी फैसला करेगी, उसे बिना शर्त मानेंगे

उधर, डीके शिवकुमार ने कल फिर दोहराया कि वे दिल्ली जाएंगे और पार्टी जो भी फैसला करेगी, उसे बिना शर्त मानेंगे. उन्होंने कहा कि दिल्ली कांग्रेस का मंदिर है और वहां से ही दिशा मिलती है. शिवकुमार ने यह भी संकेत छोड़ा कि कैबिनेट विस्तार और विधायकों की मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. इस पूरे विवाद ने कांग्रेस हाईकमान के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पार्टी चाहती है कि राज्य में चल रही गुटबाज़ी और सत्ता संघर्ष कम से कम सार्वजनिक मंच पर न दिखे. खासकर इसलिए क्योंकि कई विधायक और मंत्री दिल्ली जाकर अपनी नाराज़गी पहले ही जता चुके हैं. अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि, ‘नाश्ता डिप्लोमेसी’ से उम्मीद यही है कि दोनों नेता कम से कम बातचीत के रास्ते को खुला रखें और सरकार को स्थिरता की दिशा में ले जाने पर सहमति जताएं.

