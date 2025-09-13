कर्नाटक में गणेश जुलूस के दौरान कैसे हुआ हादसा, कौन हैं जान गंवाने वाले 9 लोग? जानें पूरी कहानी

साबुन-शैंपू से लेकर कॉफी-हॉर्लिक्स तक... GST कट के बाद इन घरेलू चीजों के दाम घटे, इस तारीख से नए रेट होंगे लागू
India vs Pakistan T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में विराट कोहली भी मौजूद
डोनाल्ड ट्रंप की नाटो देशों से अपील, रूस से तेल खरीदना बंद करें, चीन पर 50-100% टैरिफ लगाने की मांग
Nano Banana के बाद वायरल हुआ 90s Retro Look, कैसे देना है AI Prompt? यहां देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
IND vs PAK Pitch Report: स्पिनर्स का चलेगा जादू या बल्लेबाजों का होगा बोलबाला? जानिए कैसी है दुबई की पिच
2-3 मिनट में हड्डी फिक्स! चीन ने बनाया दुनिया का पहला 'बोन ग्लू', अब नहीं पड़ेगी इम्प्लांट की जरूरत
Wi-Fi कवरेज का झंझट खत्म! 99 रुपये में मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट, यहां देखें पूरी डिटेल्स
Disha Patani और Khushboo Patani में कौन हैं ज्यादा पढ़ी-लिखी? दोनों बहनों की कितनी है Net Worth
'ये क्रिकेटर्स की नैतिक जिम्मेदारी थी, लेकिन...' पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने की IND vs PAK मैच की कड़ी आलोचना
Bihar Anganwadi Supervisor Vacancy 2025: बिहार में निकली आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती, योग्य उम्मीदवार ऐसे करें आवेदन
भारत
हासन एसपी मोहम्मद सुजीता ने बताया कि कुल मृतकों की संख्या 9 हो गई है. मृतकों में ज्यादातर इंजीनियरिंग के छात्र थे. इनमें 6 स्थानीय और तीन चिकमंगलूर, बेल्लारी और चित्रदुर्ग के छात्र थे.
कर्नाटक के हासन जिले में शुक्रवार को गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया था. एक बेकाबू ट्रेक भीड़ के ऊपर चढ़ गया. इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 से ज्यादा घायल हो गए. घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है. इस घटना में ट्रक चालक की लापरवाही की बात सामने आ रही है. पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है.
पुलिस के मुताबिक, हासन के मोसलेहोसल्ली के गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 373 से गणेश विसर्जन का जुलूस निकल रहा था. इस वजह से एक तरफ से राज्यमार्ग को बंद कर दिया गया था. दूसरी तरफ से आवाजाही की अनुमति दी गई थी. जुलूस के अंदर वाहन न घुसें इसके लिए सड़के बीचों-बीच बैरिकेडिंग लगा दी गई थी. इस बीच हासन से होलेनरसीपुरा की ओर जा रहे एक ट्रक नियंत्रण बिगड़ गया और वो जुलूस में घुस गया.
प्रारंभिक जानकारी में पता चल है कि ट्रक ड्राइवर ने एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में स्टीयरिंग को जोर से घुमा दिया, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और डिवाइडर को पार करके दूसरी ओर गणेश विसर्जन के लिए जा रहे जुलूस में घुस गया. ट्रक की स्पीड इतनी थी कि ड्राइवर कंट्रोल ही नहीं कर पाया और लोगों को कुचल दिया.
यह भी पढ़ें- पीएम ने मिजोरम में बैराबी-सैरांग रेल लाइन सहित 9,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया
हासन एसपी मोहम्मद सुजीता ने बताया कि कुल मृतकों की संख्या 9 हो गई है. उन्होंने कहा कि चालक ने किसी तरह का नशा तो नहीं कर रखा था, इसकी जांच की जा रही है.
Deeply shocked and anguished by the horrific incident in Hassan district where a speeding truck ran over a Ganesh Visarjan procession, killing 8 people and leaving over 25 seriously injured.— Shobha Karandlaje (@ShobhaBJP) September 12, 2025
Such reckless acts are unforgivable. My heartfelt condolences to the bereaved families… pic.twitter.com/8ftTEa8Uy4
मृतकों में ज्यादातर इंजीनियरिंग के छात्र
बता दें कि मृतकों में ज्यादातर इंजीनियरिंग के छात्र थे. इनमें 6 स्थानीय और तीन चिकमंगलूर, बेल्लारी और चित्रदुर्ग के छात्र थे. छात्र हर साल सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में गणपति की मूर्ति स्थापित करते हैं. उन्होंने इस साल भी की थी. लेकिन कुछ छात्रों के लिए यह आखिरी जुलूस बन गया.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.