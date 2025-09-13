कर्नाटक में गणेश जुलूस के दौरान कैसे हुआ हादसा, कौन हैं जान गंवाने वाले 9 लोग? जानें पूरी कहानी

हासन एसपी मोहम्मद सुजीता ने बताया कि कुल मृतकों की संख्या 9 हो गई है. मृतकों में ज्यादातर इंजीनियरिंग के छात्र थे. इनमें 6 स्थानीय और तीन चिकमंगलूर, बेल्लारी और चित्रदुर्ग के छात्र थे.

कर्नाटक के हासन जिले में शुक्रवार को गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया था. एक बेकाबू ट्रेक भीड़ के ऊपर चढ़ गया. इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 से ज्यादा घायल हो गए. घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है. इस घटना में ट्रक चालक की लापरवाही की बात सामने आ रही है. पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है.

पुलिस के मुताबिक, हासन के मोसलेहोसल्ली के गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 373 से गणेश विसर्जन का जुलूस निकल रहा था. इस वजह से एक तरफ से राज्यमार्ग को बंद कर दिया गया था. दूसरी तरफ से आवाजाही की अनुमति दी गई थी. जुलूस के अंदर वाहन न घुसें इसके लिए सड़के बीचों-बीच बैरिकेडिंग लगा दी गई थी. इस बीच हासन से होलेनरसीपुरा की ओर जा रहे एक ट्रक नियंत्रण बिगड़ गया और वो जुलूस में घुस गया.

प्रारंभिक जानकारी में पता चल है कि ट्रक ड्राइवर ने एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में स्टीयरिंग को जोर से घुमा दिया, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और डिवाइडर को पार करके दूसरी ओर गणेश विसर्जन के लिए जा रहे जुलूस में घुस गया. ट्रक की स्पीड इतनी थी कि ड्राइवर कंट्रोल ही नहीं कर पाया और लोगों को कुचल दिया.

यह भी पढ़ें- पीएम ने मिजोरम में बैराबी-सैरांग रेल लाइन सहित 9,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया

हासन एसपी मोहम्मद सुजीता ने बताया कि कुल मृतकों की संख्या 9 हो गई है. उन्होंने कहा कि चालक ने किसी तरह का नशा तो नहीं कर रखा था, इसकी जांच की जा रही है.

Deeply shocked and anguished by the horrific incident in Hassan district where a speeding truck ran over a Ganesh Visarjan procession, killing 8 people and leaving over 25 seriously injured.



Such reckless acts are unforgivable. My heartfelt condolences to the bereaved families… pic.twitter.com/8ftTEa8Uy4 — Shobha Karandlaje (@ShobhaBJP) September 12, 2025

मृतकों में ज्यादातर इंजीनियरिंग के छात्र

बता दें कि मृतकों में ज्यादातर इंजीनियरिंग के छात्र थे. इनमें 6 स्थानीय और तीन चिकमंगलूर, बेल्लारी और चित्रदुर्ग के छात्र थे. छात्र हर साल सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में गणपति की मूर्ति स्थापित करते हैं. उन्होंने इस साल भी की थी. लेकिन कुछ छात्रों के लिए यह आखिरी जुलूस बन गया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.