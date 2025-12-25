कर्नाटक में बड़ा सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस में आग लगने से मची चीख-पुकार, 10 से ज्यादा जिंदा जले

कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है. यहां NH-48 पर लॉरी ने प्राइवेट बस में टक्कर मार दी गई, इस टक्कर के बाद बस में आग लग गई और करीब 10 यात्री जल गए.

कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है. यहां NH-48 पर लॉरी ने प्राइवेट बस में टक्कर मार दी गई, टक्कर बाद बस में आग लग गई. इस हादसे में सवार 10 से ज्यादा लोगों के जिंदा जलने की खबर सामने आ रही है. वहीं बताया जा रहा है कि 9 लोगो को सुरक्षित बस से बाहर निकाला गया है. घायलों को हिरियूर और चित्रदुर्ग के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. प्राइवेट बस बेंगलुरु से शिवमोग्गा जा रही थी.

हिरियूर से बैंगलुरू जा रही थी बस

खबरों के मुताबिक हिरियूर से बेंगलुरु जा रही लॉरी के ड्राइवर ने लापरवाही से डिवाइडर पार किया. इसी दौरान बेंगलुरु से शिवमोग्गा जा रही बस से टक्कर हो गई. इसके बाद आग इतनी तेजी से फैल गई कि यात्रियों को अपनी जान बचाने का मौका ही नहीं मिल पाया. यह बस सी बर्ड नाम की एक प्राइवेट सर्विस की थी, बताया जा रहा है कि घटना के समय बस कुल 32 यात्री शामिल थे.

घायलों को ले जाया गया अस्पताल

आग लगने के तुरंत बाद, कई घायल यात्रियों को गंभीर जलने की चोटों के साथ पास के अस्पतालों में ले जाया गया, और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे के बाद का वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि जब बस में आग लगी हुई थी, तब बस के पास स्थानीय लोग मौजूद थे.

