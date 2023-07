BJP नेता नलिन कुमार कटील का बयान, सड़क और नाली नहीं लव जिहाद की चिंता करो

डीएनए हिंदी: कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील (Nalin Kumar Kateel) एक बार फिर अपने बयान की वजह से चर्चा में हैं. बीजेपी सांसद नलिन ने मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये नाली और सड़क जैसी फालतू चीजों की बात मत करो. उन्होंने कहा कि लोगों को लव जिहाद (Love Jihad) से कोई बचा सकता है तो वह सिर्फ़ बीजेपी है. उन्होंने यह भी कह दिया कि कांग्रेस तो आतंकवादियों की पार्टी है और अगर वह सत्ता में आ गई तो आतंकी खुलेआम घूमेंगे. बीजेपी नेता के इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार (D K Shivkumar) ने कहा कि बीजेपी सिर्फ़ जहर घोलने का काम करती है, उसे विकास से कोई मतलब नहीं है.

नलिन कुमार कटील ने कहा, "सड़क सही नहीं है, नाली सही नहीं है, ये सब छोटी बातें हैं. नलिन कुमार ये सब मुद्दे नहीं उठाते, किसी से नहीं मिलते हैं. ये सब बेकार की बातें हैं. आप लोग ये याद रखें कि अगर बच्चियों को लव जिहाद से बचाना है तो बीजेपी और सिर्फ भाजपा ही यह काम कर सकती है. अगर आपको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, आपको लव जिहाद की चिंता है तो बीजेपी आपके लिए ज़रूरी है."

'आतंकवाद की पर्यायवाची है कांग्रेस'

कांग्रेस की आलोचना करते हुए नलिन कुमार ने कहा, "आतंकवादी की पर्यायवाची कांग्रेस है. यह पार्टी देश विरोधी और वैचारिक रूप से दिवालिया है." उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डी के शिवकुमार आतंकियों के पक्ष में हैं. नलिन कुमार ने कहा कि अगर डी के शिवकुमार की अगुवाई में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई तो आतंकियों को फलने-फूलने का मौका मिल जाएगा.

You don't ask about roads, drainage and other silly issues. It is the question of your children's life. Love Jihad can be stopped only by BJP. Anti-conversion & Cow slaughter act brought by Bommai government. We will bring act against Love Jihad: Karnataka BJP MP Nalin Kateel pic.twitter.com/UTJmFN720F