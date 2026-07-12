Kargil Vijay: 15 गोलियां लगने के बावजूद डटे रहे योगेंद्र सिंह यादव, टाइगर हिल के हीरो को क्यों मिला परमवीर चक्र? पूरी कहानी

ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव सिर्फ 19 साल के थे जब उन्हें 1999 के कारगिल युद्ध में असाधारण बहादुरी के लिए भारत के सबसे बड़े युद्धकालीन वीरता पुरस्कार 'परमवीर चक्र' से सम्मानित किया गया.

योगेंद्र यादव ने जब सेना की ट्रेनिंग पूरी की तब वो सिर्फ 19 साल के थे.

18 ग्रेनेडियर्स का हिस्सा रहते हुए उन्हें टाइगर हिल पर कब्जा करने का काम सौंपा गया.

योगेंद्र यादव को 15 गोलियां लगीं लेकिन वह मैदान में डटे रहे.



Kargil Vijay Story: 1999 के कारगिल युद्ध के समय भारतीय सैनिकों ने जैसी वीरता और बलिदान की मिसाल पेश की, वैसा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता. भारत ने पने सैनिकों की बहादुरी और हिम्मत के दम पर ही कारगिल की चोटियों पर फिर से तिरंगा फहराया था. ये कहानी है कारगिल युद्ध के एक नायक योगेंद्र सिंह यादव की. 'टाइगर हिल का हीरो' नाम से मशहूर योगेंद्र यादव को उनकी बहादुरी के लिए सबसे बड़े सैन्य सम्मान 'परमवीर चक्र' से सम्मानित किया गया. वे इस सम्मान को पाने वाले सबसे कम उम्र के सैनिक बने. योगेंद्र सिंह यादव 15 गोलियां लगने के बावजूद टाइगर हिल की चोटी तक पहुंचे थे. आइये जानते हैं उनकी कहानी.

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टाइगर हिल की कठिन लड़ाई

योगेंद्र यादव ने जब सेना की ट्रेनिंग पूरी की तब वो सिर्फ 19 साल के थे. इसी समय उन्हें कारगिल युद्ध में हिस्सा लेने के लिए भेज दिया गया. 18 ग्रेनेडियर्स का हिस्सा रहते हुए, उन्हें टाइगर हिल पर कब्जा करने का काम सौंपा गया. टाइगर हिल एक अहम चोटी थी जहां पाकिस्तानी सैनिक कब्जा करके बैठे हुए थे और यहां एक एक मजबूत मोर्चा बना लिया था.

योगेंद्र यादव एक इंटरव्यू में खुद बताते हैं कि 3-4 जुलाई की रात अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपने साथियों के साथ वह टाइगर हिल की ओर बढ़े. इस मिशन में उन्हें दुश्मन के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा. पाकिस्तानी सैनिक बिल्कुल सामने से गोली चला रहे थे. आमने-सामने की लड़ाई और दुश्मन की भारी गोलीबारी के बावजूद, योगेंद्र यादव और उनके साथी आगे बढ़ते रहे.

योगेंद्र यादव की टीम जैसे-जैसे आगे बढ़ रही थी, सामने से पाकिस्तानी फायरिंग तेज होती जा रही थी. इस दौरान कई भारतीय सैनिक शहीद हो गए. योगेंद्र यादव भी बुरी तरह घायल हो गए थे. उन्हें कई गोलियां लगी थीं. एक हाथ और एक पैर टूट गए थे. लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. गंभीर हालत में भी दुश्मन पर ग्रेनेड फेंक कर उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को उलझन में डाल दिया. पाकिस्तानी सैनिकों को लगा कि अभी सामने कई भारतीय फौजी हैं. इस दौरान नीचे से मदद आने के लिए कीमती समय मिल गया.जब भारतीय सैनिकों का दूसरा दस्ता उनके पास पहुंचा तो गंभीर रूप से घायल अवस्था में भी योगेंद्र यादव ने दुश्मन की स्थिति के बारे में साथियों सटीक जानकारी दी. इसके बाद टाइगर हिल पर एक निर्णायक जवाबी हमला किया गया.

पाकिस्तान का अमानवीय चेहरा

पीआईबी इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में योगेंद्र यादव बताते हैं कि पाकिस्तान के जवान भारतीय सैनिकों की लाशों पर भी गोलियां चला रहे थे. वह बताते हैं कि मरा हुआ समझकर उनके शरीर में भी पाकिस्तानी सैनिकों ने कई गोलियां मारीं. पाकिस्तानियों को जब ये समझ आया कि कोई भी भारतीय सैनिक जिंदा नहीं रहा तो उन्होंने अमानवीय कृत्य किए. पाकिस्तानियों ने बड़े पत्थरों से भारतीय सैनिकों के शव विकृत करना शुरू कर दिया. इस दौरान भी योगेंद्र यादव चुपचाप पड़े रहे. वह सब सुनते रहे. इसी दौरान पाकिस्तानी कमांडर ने कहा कि सभी हथियार ले लो और नीचे की भारतीय पोस्ट पर हमला करने की तैयारी शुरू करो. योगेंद्र यादव ने 15 गोलियां लगने के बाद भी उप्फ नहीं की पाकिस्तानी योजना की जानकारी अपने साथियों तक पहुंचाई.