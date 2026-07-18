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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Kargil Vijay: 17,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई थी 'गन हिल' की लड़ाई, एक भी सैनिक शहीद नहीं हुआ, जानिए पूरी कहानी

द्रास क्षेत्र में प्वाइंट 5140 पर से पाकिस्तानियों को हटाना भारतीय सेना के लिए एक बड़ी चुनौती थी. इस युद्ध में तोपखाने ने अहम भूमिका निभाई. तोपखाना रेजिमेंट की भूमिका को सम्मान देने के लिए इस चोटी का नाम गन हिल रखा गया.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 18, 2026, 07:15 PM IST

Kargil Vijay: 17,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई थी 'गन हिल' की लड़ाई, एक भी सैनिक शहीद नहीं हुआ, जानिए पूरी कहानी

प्वाइंट 5140 पर तोपखाने ने भारी गोलीबारी की थी. (AI इमेज)

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  • 17,000 फीट की ऊंचाई पर है प्वाइंट 5140.
  • पाकिस्तान ने प्वाइंट 5140 पर कर लिया था कब्जा.
  • बोफोर्स तोपों ने सीधे फायर कर दुश्मन के बंकरों को तबाह कर दिया.


Kargil Vijay Story: साल 1999 में कारगिल युद्ध की बर्फीली चोटियों पर कई जगह भीषण लड़ाई लड़ी गई थी. इनमें से एक लड़ाई ऐसी भी थी जिसने न केवल युद्ध की दिशा बदली बल्कि ऊंचे व दुर्गम हिमालयी क्षेत्र में युद्धकला का एक नया अध्याय भी लिखा. यह लड़ाई थी प्वाइंट 5140, जिसे आज पूरा देश गन हिल के नाम से जानता है. प्वाइंट 5140 की ऊंचाई 17,000 फीट थी और यहां दुश्मन मजबूत ठिकाना बना कर बैठा था. इस चोटी पर भारतीय सेना कैसे कब्जा किया, आइये जानते हैं पूरी कहानी.

प्वाइंट 5140 की अहमियत

यह चोटी द्रास क्षेत्र पर निगरानी रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी. यहां से दुश्मन भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रख सकता था और आसपास की अन्य अवैध तरीके से घुसपैठ की गई चोटियों को भी सहायता पहुंचा सकता था.  इसलिए इस चोटी को मुक्त कराना भारतीय सेना के सबसे जरूरी था. इस चोटी को मुक्त कराने के लिए भारतीय तोपें इस तरह गरजीं थीं कि पूरा हिमालय गूंज गया था.

दुश्मन की मजबूत रक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया गया

प्वाइंट 5140 को मुक्त कराने के लिए बोफोर्स तोपों ने सीधे फायर कर दुश्मन के बंकरों को तबाह कर दिया. सटीक गोलाबारी इतनी प्रभावी रही कि दुश्मन की रक्षा व्यवस्था बिखरने लगी. इसके बाद 19 और 20 जून 1999 की रात शुरू हुआ निर्णायक अभियान. भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट ने ऑपरेशन शत्रुनाश के तहत बोफोर्स तोपों और पिनाका रॉकेट लॉन्चर से दुश्मन के ठिकानों पर लगातार आग बरसाई. पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं से की गई गोलाबारी ने दुश्मन की लड़ने की क्षमता को लगभग समाप्त कर दिया. तोपों की इस भीषण मार के बाद भारतीय पैदल सेना आगे बढ़ी. 20 जून की सुबह 5 बजे 13 जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स ने प्वाइंट 5140 पर कब्जा कर लिया. इसके साथ ही द्रास क्षेत्र में दुश्मन की एक महत्वपूर्ण अग्रिम पंक्ति ध्वस्त हो गई और कारगिल युद्ध में भारतीय सेना को निर्णायक बढ़त मिल गई. 

एक भी भारतीय सैनिक शहीद नहीं हुआ

इस जीत को और भी असाधारण बनाती है एक ऐसी उपलब्धि, जिसकी मिसाल आज भी सैन्य इतिहास में दुर्लभ है. लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक अत्यधिक सुरक्षित दुश्मन ठिकाने पर कब्जा करने के बावजूद भारतीय सेना का एक भी सैनिक शहीद नहीं हुआ. ऊंचे हिमालय में लड़े गए युद्ध के इतिहास में यह पहली बार था जब इतनी कठिन परिस्थितियों में इतना बड़ा सैन्य लक्ष्य बिना किसी नुकसान के हासिल किया गया. इसी असाधारण सफलता और कारगिल युद्ध में तोपखाना रेजिमेंट की निर्णायक भूमिका को सम्मान देने के लिए वर्ष 2023 में प्वाइंट 5140 का नाम बदलकर गन हिल रखा गया. 

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