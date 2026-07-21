जेपी नड्डा से CJP की मुलाकात के बाद आया कपिल सिब्बल का बयान, बोले- किस बात का इंतजार कर रही थी सरकार?

कपिल सिब्बल ने कहा, 'अनशन कर रहे हमारे बच्चों की मांगें सभी को पता थीं. सरकार क्या कर रही थी? क्या वह सिर्फ देख रही थी और उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ने और लाठीचार्ज करने का इंतजार कर रही थी? यह शर्मनाक है.'

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को केंद्रीय मंत्री जेपी नेड्डा के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार को बातचीत का प्रस्ताव मिला.

कपिल सिब्बल ने सवाल किया कि जब अनशन कर रहे हमारे बच्चों की मांगें सभी को पता थीं, तो क्या सरकार उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ने और लाठीचार्ज करने का इंतजार कर रही थी. कल कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसद मार्च निकाला और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए. मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को उन्हें रोकने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा.

जेपी नड्डा ने कल सीजेपी के दो प्रतिनिधियों से बात की. इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'नड्डा (ने कहा): प्रदर्शनकारियों की तरफ से पहली बार सरकार को बातचीत का प्रस्ताव आया. कितना अहंकार है.'

कपिल सिब्बल ने यह भी लिखा, 'अनशन कर रहे हमारे बच्चों की मांगें सभी को पता थीं. सरकार क्या कर रही थी? क्या वह सिर्फ देख रही थी और उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ने और लाठीचार्ज करने का इंतजार कर रही थी? यह शर्मनाक है.'

सरकार और सीजेपी के बीच सोमवार को पहली बार बात हुई. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संसद की ओर मार्च करने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया. इस दौरान सरकार और सीजेपी के बीच पहली प्रत्यक्ष वार्ता हुई. जेपी नड्डा ने संगठन के दो प्रतिनिधियों से मुलाकात की. जेपी नड्डा ने प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि सरकार का शीर्ष नेतृत्व उनकी मांगों पर आंतरिक स्तर पर विचार करेगा.

सीजेपी के अनुसार, पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास ने जेपी नड्डा से उनके आवास पर दो घंटे के अंदर दो बार मुलाकात की. सीजेपी का कहना है कि जेपी नड्डा ने सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उनसे बातचीत की.

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