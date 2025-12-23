मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को बड़ा झटका, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का नया सीजन शुरू होते ही कानूनी पचड़े में फंसा

हाल ही रिलीज हुई मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा कि फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है कि दूसरी मुसीबत उनके गले पड़ गई है. आइए जानते है क्या है पूरा मामला.

हाल ही कपिल शर्मा की नई फिल्म रिलीज हुई है 'किस किस को प्यार करूं 2' हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है. इतना ही नहीं कपिल शर्मा एक बार फिर से विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने नाम 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' होस्ट करते है जो कि बहुत पॉपुलर शो हैं. ये शो नेटफिलिक्स पर स्ट्रीम होता है. हाल ही में इसके नए सीजन के पहले एपिसोड को स्ट्रीम किया गया, जिसमें प्रियंका चोपड़ा मेहमान बनकर आईं. पर कॉपीराइट के उल्लंघन को लेकर ये शो विवादों में आ गया है.

कपिल शर्मा की बढ़ी मुश्किलें

दरअसल अपने शो में बॉलीवुड गानों का इस्तेमाल करने के चलते कपिल शर्मा का ये शो मुसीबतों में पड़ गया है. जो सभी तीसरे सीजन में नेटफिलिक्स पर दिखाएं गए थे. फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड (PPL) इंडिया ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में केस किया है। मेकर्स पर तीन गानों का बिना इजाजत इस्तेमाल करने का आरोप है। एक 'मुन्ना भाई MBBS' (2003) का 'M बोले तो', 'कांटे (2002)' का 'रामा रे' और 'देसी बॉयज' (2011) का 'सुबह होने ना दे'य

तीसरे सीजन में किया गया था इस्तेमाल

इन सभी गानों का इस्तेमाल इस शो के 3 सीजन में किया गया था. PPL इंडिया ने दावा किया है कि ये इस्तेमाल कॉपीराइट एक्ट, 1957 के तहत 'पब्लिक परफॉर्मेंस/जनता के सामने कम्युनिकेशन' के दायरे में आते हैं. इसके लिए राइट्स होल्डर से लाइसेंस लेना जरूरी है. पर ना तो लाइसेंस मांगा गया और ना ही दिया गया. इसलिए प्रोडक्शन कंपनियों K9 फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और बीइंगयू स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया गया है.

कब यूज किए गए थे ये गाने

जिन तीन एपिसोड में इन गानों का इस्तेमाल किया गया था वह 21 जून से लेकर 20 सितंबर के बीच स्ट्रीम हुए थे. पहले एपिसोड में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर अपनी फिल्म 'परम सुंदरी' का प्रमोशन करने आए थे. इसमें 'एम बोले तो' गाना बजाया गया था. एक और एपिसोड में 'रामा रे ट्रैक' बजाया गया, जबकि अक्षय कुमार वाले आखिरी एपिसोड में उनकी अपनी फिल्म 'देसी बॉयज' का गाना 'सुबह होने ना दे' बजाया गया.

