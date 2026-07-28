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कांवड़ यात्रा 2026: इन तारीखों पर बंद रहेंगे दिल्ली-दून हाईवे और मेरठ एक्सप्रेसवे, जानिए पूरा ट्रैफिक प्लान

कांवड़ यात्रा 2026: कब से बंद होंगे दिल्ली-दून हाईवे और मेरठ एक्सप्रेसवे? जानिए पूरी डिटेल

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कांवड़ यात्रा 2026: इन तारीखों पर बंद रहेंगे दिल्ली-दून हाईवे और मेरठ एक्सप्रेसवे, जानिए पूरा ट्रैफिक प्लान

Kanwar Yatra 2026 Route Diversion: अगर आप इस हफ्ते वेस्ट यूपी या उत्तराखंड की तरफ सफर करने वाले हैं, तो यात्रा शुरू करने से पहले पुलिस का ये एडवाइजरी प्लान जरूर देख लें.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 28, 2026, 09:41 AM IST

कांवड़ यात्रा 2026: इन तारीखों पर बंद रहेंगे दिल्ली-दून हाईवे और मेरठ एक्सप्रेसवे, जानिए पूरा ट्रैफिक प्लान

कांवड़ यात्रा (File Photo- ANI)

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Kanwar Yatra 2026 Traffic Route Plan: सावन का महीना आते ही कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो जाती हैं. सड़कों पर शिवभक्तों का तांता लगने लगता है, जिसे ध्यान में रखते हुए मेरठ पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पूरा रूट डायवर्जन प्लान तैयार कर लिया है. अगर आप भी आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर, वेस्ट यूपी या उत्तराखंड की तरफ सफर करने वाले हैं, तो यात्रा पर निकलने से पहले कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस की इस एडवाइजरी को देख लें. 

कब से लागू होगा डायवर्जन और क्या हैं पाबंदियां?

29 जुलाई 2026 की रात 12 बजे से 12 अगस्त तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी. दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (गाजियाबाद से मेरठ जाने वाली लेन) और कांवड़ पटरी मार्ग पर बड़े वाहन नहीं चल सकेंगे. 5 अगस्त की रात से 12 अगस्त की रात तक दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हरिद्वार, मुजफ्फरनगर और मेरठ की दिशा में गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से ब्रेक लग सकता है.  

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे इन तारीखों पर रहेगा बंद

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (DME) पर भारी वाहनों के प्रवेश पर 29 जुलाई से ही रोक लगा दी जाएगी, जबकि कार, बाइक और हल्के-मध्यम श्रेणी के वाहनों के लिए 7 अगस्त सुबह 8:00 बजे से 12 अगस्त तक प्रतिबंध प्रभावी रहेगा. इस दौरान यूपी गेट (दिल्ली बॉर्डर) से लेकर मेरठ सीमा के काशी टोल प्लाजा तक दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे की सभी 6 लेन पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी. इसलिए 7 से 12 अगस्त के बीच इस रूट से यात्रा करने से पहले वैकल्पिक रास्तों की जानकारी जरूर देख लें.

हल्की गाड़ियों के लिए व्यवस्था

2 अगस्त की आधी रात से हल्की और मध्यम गाड़ियों को एनएच-68 पर मेरठ-मुजफ्फरनगर-हरिद्वार जाने के लिए बाईं लेन पर टू-वे चलाया जाएगा. वहीं, दाहिनी लेन पूरी तरह से कांवड़ यात्रियों के लिए रिजर्व रहेगी. पुलिस ने साफ कर दिया है कि कांवड़ यात्रा अपने तय पुराने रास्तों से ही गुजरेगी, इसे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे या गंगा एक्सप्रेसवे पर नहीं जाने दिया जाएगा.

भारी वाहनों के लिए नए रास्ते

अगर आप ट्रक या बड़े वाहन से सफर कर रहे हैं, तो इन रास्तों का इस्तेमाल करें-

  • अंबाला/यमुनानगर से उत्तराखंड: एनएच-344 बाईपास से छुटमलपुर और मोहंड होते हुए देहरादून जाएं. हरिद्वार जाने के लिए छुटमलपुर से भगवानपुर-रुड़की वाला रास्ता लें.
  • राजस्थान, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से सहारनपुर/उत्तराखंड: डासना से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे लें, फिर खेकड़ा इंटरचेंज होकर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पकड़ें.
  • दिल्ली से उत्तराखंड (वैकल्पिक रास्ता): वजीराबाद पुल, आउटर रिंग रोड, सोनीपत, पानीपत, करनाल और यमुनानगर से होते हुए निकलें.
  • दिल्ली/गाजियाबाद से मुरादाबाद/अमरोहा: डासना इंटरचेंज से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पकड़कर कोट गांव (दादरी) से सिकंदराबाद, बुलंदशहर, शिकारपुर, डिबाई और नरोरा गंगा बैराज होकर जाएं.

कार और हल्की गाड़ियों के लिए डायवर्जन प्लान

2 अगस्त की रात 12 बजे से हल्की और मध्यम गाड़ियों के लिए नया रूट लागू हो जाएगा-

1. दिल्ली-एनसीआर से उत्तराखंड और मुजफ्फरनगर जाना हो तो- 

दिल्ली, गाजियाबाद या नोएडा से आ रहे हैं तो डासना से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पकड़ें और खेकड़ा से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाएं. दूसरा रास्ता- गाजियाबाद-पिलखुवा (हापुड़) से किठौर (मेरठ), परीक्षितगढ़, मवाना, बहसूमा, मीरापुर (मुजफ्फरनगर), जानसठ, देवबंद होकर देहरादून की तरफ बढ़ें.

2. गाजियाबाद से बिजनौर जाने का रास्ता 

एनएच-09 से पिलखुवा होकर किठौर (मेरठ), मवाना, बहसूमा और मीरापुर होते हुए गंगा बैराज से बिजनौर पहुंचें.

3. बुलंदशहर से उत्तराखंड जाने के लिए 

सिकंदराबाद (जोखाबाद) से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पकड़ें और खेकड़ा से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करें.

गंगा एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहन

जिन्हें दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद या हरियाणा जाना है, उन्हें सिंभावली कट से नीचे उतारा जाएगा. यहां से वे हापुड़-गढ़ मार्ग (एनएच-9) होकर डासना से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ले सकेंगे. सड़कों पर भीड़ और कांवड़ियों की संख्या को देखते हुए पुलिस एन वक्त पर भी ट्रैफिक प्लान में कुछ बदलाव कर सकती है. इसलिए अपनी यात्रा समय से थोड़ा पहले शुरू करें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें. 

ये भी पढ़ें- होर्मुज के पैटर्न पर बाब अल-मंडेब को ब्लॉक करने की तैयारी, क्या अब हूती कंट्रोल करेंगे ग्लोबल ट्रेड?

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