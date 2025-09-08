भांजे के प्यार में मामी बनी कातिल! पति की हत्या कर नमक से गलाया शव, 311 दिनों के बाद हुआ सच का पर्दाफाश

Chris Gayle का छलका दर्द! कहा-'मेरे साथ IPL में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था..', जानें क्रिस गेल को क्यों सहना पड़ा था अपमान?
Kanpur Murder Mystery: कानपुर के सचेंडी में पत्नी ने भांजे के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को एक बाग में दफाना दिया. इतना ही नहीं, मृत शरीर को गलाने के लिए उसमें 12 किलो नमक भी डाले. इस घटना के कई महीने बाद, पुलिस ने जांच कर आरोपी पत्नी और भांजे को गिरफ्तार कर लिया है.
Kanpur Murder Mystery: कानपुर के सचेंडी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. भांजे के प्यार में दिवानी पत्नी ने अपने ही पति का कत्ल कर दिया. दरअसल, प्रेम प्रसंग का राज खुल गया था, जिसके कारण भांजे संग मिलकर महिला ने अपने पति को पहले नींद की गोली दी. उसके बाद, सरिया मारकर हत्या कर दी. मामला सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ. दोनों ने मिलकर शव को गलाने के लिए 12 किलो नमक के साथ उसे बाग में दफना दिया. हालांकि, इस पूरे मामले की जांच के बाद आरोपी पत्नी और भांजे को गिरफ्तार कर लिया गया है. आइए, इस कानपुर के इस निर्मम हत्या के बारे में विस्तार से जानते हैं.
सचेंडी के लालपुर गांव में रहने वाली लक्ष्मी के रिश्ते में एक अमित नाम का भांजा था. दोनों के बीच धीरे-धीरे ऐसा रिश्ता बना, जिसने पूरे समाज में रिश्तों की पवित्रता को कलंकित कर दिया. यह प्रेम इतना गहरा हो गया कि पत्नी ने अपने ही पति की कातिल बन गई. पीछले साल नरक चतुर्दशी के दिन सभी पूजा की तैयारी कर रहे थे, वहीं लक्ष्मी अपने पति शिवबीर सिंह को मारने की साजिश रच रही थी. पत्नी ने चाय में नशीली दवा मिलाकर उसके सिर पर लोहे के रॉड से वार किया और कुछ ही मिनट में शिवबीर की सांसें थम गई. इसके बाद, मामी-भांजे ने मिलकर मृत शरीर को घर के पास वाले बगीचे में 12 किलो नमक के साथ दफना दिया, ताकि बॉडी जल्दी गल-सड़ जाए और सारे सबूत मिट जाए.
शिवबीर की मां सावित्री देवी को जब बेटे के बारे में कुछ पता नहीं चला और फोन भी बंद हो गया तो 10 महीने बाद, उन्होंने पुलिस में बेटे की गुमशुदगी का केस दर्ज किया. इसके बाद, पुलिस ने जांच में सबसे पहले लक्ष्मी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालीं. वहां से पुलिस को भांजे अमित का पता लगा. फिर अमित से पूछताछ के बाद, पूरे सच का पर्दाफश कि कैसे मामी-भांजे ने मिलकर शिवबीर की हत्या कर उसे बगीचे में दफनाया था. करीब 311 दिनों के बाद, बगीचे की खुदाई कर हड्डियां, कपड़े और अन्य सामान बरामद हुए. इसकी पहचान स्पष्ट होने के बाद, आरोपी महिला और भांजे को गिरफ्तार कर लिए गए.
