Chris Gayle का छलका दर्द! कहा-'मेरे साथ IPL में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था..', जानें क्रिस गेल को क्यों सहना पड़ा था अपमान?

कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल जो राष्ट्रपति के साथ साये की तरह आते हैं नजर? डैशिंग लुक्स पर फिदा है इंटरनेट की दुनिया

Zodiac Signs: दोस्तों की जान बन जाते हैं इन 3 राशियों के लोग, ईमानदारी और भरोसे की होते हैं मिसाल

अब बंदरों को खाना खिलाने पर लगेगा 5000 का जुर्माना, जानें किस शहर में लागू हुआ है यह नियम?

भांजे के प्यार में मामी बनी कातिल! पति की हत्या कर नमक से गलाया शव, 311 दिनों के बाद हुआ सच का पर्दाफाश

देखते-देखते हमारी ज़िंदगी से गायब हो गईं ज़रूरी लगने वाली ये चीज़ें, किसी को पता भी नहीं चला

Chandra Grahan Effects 2025: चंद्र ग्रहण और मृत्यु पंचक के चलते इन 5 राशियों पर पड़ा बुरा प्रभाव, सतर्क रहने की है जरूरत

पूरा शहर खरीदने की औकात रखता है ये सिंगर, कभी 75 रुपये कमाने वाला आज है 99 घरों और अरबों की संपत्ति का मालिक

Physics की दुनिया के 6 भारतीय महारथी जो अमेरिका में बजा रहे डंका, किसी ने वुल्फ तो किसी ने जीता नोबेल अवॉर्ड

Dussehra 2025 Date: इस दिन है दशहरा का त्योहार, जानें सही तारीख से लेकर तिथि और शास्त्र पूजा का समय

भांजे के प्यार में मामी बनी कातिल! पति की हत्या कर नमक से गलाया शव, 311 दिनों के बाद हुआ सच का पर्दाफाश

Kanpur Murder Mystery: कानपुर के सचेंडी में पत्नी ने भांजे के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को एक बाग में दफाना दिया. इतना ही नहीं, मृत शरीर को गलाने के लिए उसमें 12 किलो नमक भी डाले. इस घटना के कई महीने बाद, पुलिस ने जांच कर आरोपी पत्नी और भांजे को गिरफ्तार कर लिया है.

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 08, 2025, 11:30 AM IST

भांजे के प्यार में मामी बनी कातिल! पति की हत्या कर नमक से गलाया शव, 311 दिनों के बाद हुआ सच का पर्दाफाश
Kanpur Murder Mystery: कानपुर के सचेंडी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. भांजे के प्यार में दिवानी पत्नी ने अपने ही पति का कत्ल कर दिया. दरअसल, प्रेम प्रसंग का राज खुल गया था, जिसके कारण भांजे संग मिलकर महिला ने अपने पति को पहले नींद की गोली दी. उसके बाद, सरिया मारकर हत्या कर दी. मामला सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ. दोनों ने मिलकर शव को गलाने के लिए 12 किलो नमक के साथ उसे बाग में दफना दिया. हालांकि, इस पूरे मामले की जांच के बाद आरोपी पत्नी और भांजे को गिरफ्तार कर लिया गया है. आइए, इस कानपुर के इस निर्मम हत्या के बारे में विस्तार से जानते हैं.

क्या था पूरा मामला?

सचेंडी के लालपुर गांव में रहने वाली लक्ष्मी के रिश्ते में एक अमित नाम का भांजा था. दोनों के बीच धीरे-धीरे ऐसा रिश्ता बना, जिसने पूरे समाज में रिश्तों की पवित्रता को कलंकित कर दिया. यह प्रेम इतना गहरा हो गया कि पत्नी ने अपने ही पति की कातिल बन गई. पीछले साल नरक चतुर्दशी के दिन सभी पूजा की तैयारी कर रहे थे, वहीं लक्ष्मी अपने पति शिवबीर सिंह को मारने की साजिश रच रही थी. पत्नी ने चाय में नशीली दवा मिलाकर उसके सिर पर लोहे के रॉड से वार किया और कुछ ही मिनट में शिवबीर की सांसें थम गई. इसके बाद, मामी-भांजे ने मिलकर मृत शरीर को घर के पास वाले बगीचे में 12 किलो नमक के साथ दफना दिया, ताकि बॉडी जल्दी गल-सड़ जाए और सारे सबूत मिट जाए. 

मां की जिद्द से हुआ सच का पर्दाफाश

शिवबीर की मां सावित्री देवी को जब बेटे के बारे में कुछ पता नहीं चला और फोन भी बंद हो गया तो 10 महीने बाद, उन्होंने पुलिस में बेटे की गुमशुदगी का केस दर्ज किया. इसके बाद, पुलिस ने जांच में सबसे पहले लक्ष्मी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालीं. वहां से पुलिस को भांजे अमित का पता लगा. फिर अमित से पूछताछ के बाद, पूरे सच का पर्दाफश कि कैसे मामी-भांजे ने मिलकर शिवबीर की हत्या कर उसे बगीचे में दफनाया था. करीब 311 दिनों के बाद, बगीचे की खुदाई कर हड्डियां, कपड़े और अन्य सामान बरामद हुए. इसकी पहचान स्पष्ट होने के बाद, आरोपी महिला और भांजे को गिरफ्तार कर लिए गए. 

