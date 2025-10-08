Add DNA as a Preferred Source
Kanpur Blast: कानपुर में मरकज मस्जिद के पास भीषण धमाका, 2 स्कूटियों में हुआ विस्फोट, महिला समेत 8 लोग घायल

Rashifal 09 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान​ विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

दिल्ली मेट्रो में भूलकर भी न ले जाएं ये चीजें, वरना पड़ जाएगा महंगा, पढ़ लें DMRC के सख्त नियम

'अस्पताल में नहीं मै आश्रम में स्वस्थ और प्रसन्न हूं' सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के बीच बोल प्रेमानंद महाराज

Gold Rate: सोने की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड, 10 साल में सिर्फ इतना था भाव, आज पांच गुना से ज्यादा हुआ महंगा

Shah Rukh Khan Vs Salman Khan: सलमान खान और शाहरुख खान में कौन ज्यादा अमीर? जानें इनकी नेटवर्थ

IND vs WI 2nd Test: दिल्ली टेस्ट में इस खिलाड़ी को मिल सकता है आराम, जानें किसको मिलेगी प्लेइंग इलेवन में जगह

राज्यसभा चुनाव के लिए जपा के नवनीत क्यों बने निर्दलीय उम्मीदवार? 

15 से कम सीटें मिली तो HAM चुनावी मैदान से बाहर, NDA और जीतनराम मांझी के बीच फंसा पेंच, कैसे होगा बंटवारा?

NIOS Hall Ticket 2025: 10वीं-12वीं की थ्योरी परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

भारत

Kanpur Blast: कानपुर में मरकज मस्जिद के पास भीषण धमाका, 2 स्कूटियों में हुआ विस्फोट, महिला समेत 8 लोग घायल

Kanpur Blast News: धमाके की वजह से इलाके में दहशत का माहौल है. यूपी एटीएस के साथ बीडीएस और एफएसएल की टीमें जांच कर रही हैं. पुलिस ने बताया कि ब्लास्ट दो स्कूटी में हुआ है.

Latest News

रईश खान

Updated : Oct 08, 2025, 10:54 PM IST

Kanpur Blast: कानपुर में मरकज मस्जिद के पास भीषण धमाका, 2 स्कूटियों में हुआ विस्फोट, महिला समेत 8 लोग घायल

उत्तर प्रदेश के कानपुर का मिश्री बाजार में बुधवार शाम भीषण धमाके से अफरातफरी मच गई. यह धमाका मरकज मस्जिद के पास हुआ. इस घटना में 8 लोग घायल हो गए. जिनमें एक महिला भी शामिल है. घायलों अस्पताल में भर्ती कराया गया है. धमाका इतना तेज था कि मस्जिद की दीवारों में दरार आ गई. लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.


जानकारी के मुताबिक, मूलगंज थाना क्षेत्र के मिश्री बाजार शाम करीब 7:30 बजे दो स्कूटी में अचानक धमाका हो गया. धमाका इतना तेज था कि उसकी गूंज लगभग 500 मीटर दूर तक सुनाई दी. धमाके की आवाज सुनकर इलाके में दहशत में आ गए. मस्जिद के पास अफरातफरी का माहौल बन गया.

UP ATS जांच में जुटी
सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी, बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए. अधिकारियों ने बताया कि अभी तक विस्फोट का पता नहीं चल सका है. जांच की जा रही है. यूपी एटीएस के साथ बीडीएस और एफएसएल की टीम भी जांच में जुट गई है.

