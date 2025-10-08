Kanpur Blast: कानपुर में मरकज मस्जिद के पास भीषण धमाका, 2 स्कूटियों में हुआ विस्फोट, महिला समेत 8 लोग घायल
Kanpur Blast News: धमाके की वजह से इलाके में दहशत का माहौल है. यूपी एटीएस के साथ बीडीएस और एफएसएल की टीमें जांच कर रही हैं. पुलिस ने बताया कि ब्लास्ट दो स्कूटी में हुआ है.
उत्तर प्रदेश के कानपुर का मिश्री बाजार में बुधवार शाम भीषण धमाके से अफरातफरी मच गई. यह धमाका मरकज मस्जिद के पास हुआ. इस घटना में 8 लोग घायल हो गए. जिनमें एक महिला भी शामिल है. घायलों अस्पताल में भर्ती कराया गया है. धमाका इतना तेज था कि मस्जिद की दीवारों में दरार आ गई. लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.
जानकारी के मुताबिक, मूलगंज थाना क्षेत्र के मिश्री बाजार शाम करीब 7:30 बजे दो स्कूटी में अचानक धमाका हो गया. धमाका इतना तेज था कि उसकी गूंज लगभग 500 मीटर दूर तक सुनाई दी. धमाके की आवाज सुनकर इलाके में दहशत में आ गए. मस्जिद के पास अफरातफरी का माहौल बन गया.
UP ATS जांच में जुटी
सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी, बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए. अधिकारियों ने बताया कि अभी तक विस्फोट का पता नहीं चल सका है. जांच की जा रही है. यूपी एटीएस के साथ बीडीएस और एफएसएल की टीम भी जांच में जुट गई है.
#WATCH | Kanpur, Uttar Pradesh: Joint Police Commissioner (Law and Order) Ashutosh Kumar says, "In the Mishri Bazaar area under the Mulganj police station, two scooters were parked today in which a blast occurred. This incident took place around 7:15 PM... A total of 6 people are… pic.twitter.com/ES52kcWBxK— ANI (@ANI) October 8, 2025