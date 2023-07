Kanjhawala Accident: जान गंवाने वाली अंजलि की मां बोलीं, निधि को तो मैं जानती ही नहीं

डीएनए हिंदी: दिल्ली के कंझावला एक्सीडेंट केस (Kanjhawala Accident Case) में जान गंवाने वाली अंजलि की दोस्त निधि हर तरफ चर्चा में है. सीसीटीवी फुटेज में दिखने के बाद निधि ने बताया कि हादसे के वक्त वह भी स्कूटी से गिरी लेकिन फिर वह अपने घर चली गई. अब मृतका अंजलि की मां (Anjali Mother) ने कहा है कि वह तो निधि को जानती ही नहीं है कि वह कौन है. अंजलि की मां ने यह भी कहा कि निधि गलत बातें कह रही है, अगर वह अंजलि की दोस्त थी तो वह उसे छोड़कर कैसे चली गई. उन्होंने मांग की है कि यह सब सोची-समझी साजिश है और इसमें निधि भी शामिल है. वहीं, दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने इस मामले में अभी तक पीड़िता अंजलि, उसकी सहेली निधि और चार आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड इकट्ठा किए हैं.

अंजलि की मां का कहना है कि उन्होंने निधि को कभी भी अंजलि के साथ नहीं देखा. उनका यह भी कहना है कि अंजलि कभी भी शराब नहीं पीती थी, वह कभी बुरे हाल में घर नहीं आई. हमें निधि की किसी भी बात पर भरोसा नहीं है. अंजलि की मां रेखा ने कहा, "निधि बहुत गलत बातें कह रही है. अगर वह मेरी बेटी की दोस्त है तो उसे अकेली छोड़कर कैसे चली गई? यह एक सोची समझी साजिश है. इसमें निधि भी शामिल हो सकती है. इसमें अच्छे से जांच होनी चाहिए और उन पांच लोगों को भी सजा दी जानी चाहिए."

यह भी पढ़ें- अंजलि को कुचलने वाली कार के पीछे ही थी पुलिस की गाड़ी, फिर भी चली गई जान

Delhi hit and drag case | Nirbhaya's mother Asha Devi visits the residence of deceased woman Anjali. pic.twitter.com/P7TJdfT3Xr