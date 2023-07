Kanjhawala Accident: सुल्तानपुरी थाने के बाहर धरने पर बैठा पीड़िता अंजलि का परिवार, जानिए क्या है मांग

डीएनए हिंदी: दिल्ली के कंझावला में हुए दर्दनाक हादसे के केस में (Kanjhawala Accident Case) आज आरोपियों के खिलाफ सुनवाई होनी है. इससे पहले पीड़िता अंजलि के परिवार के लोग सुल्तानपुरी थाने (Sultanpuri Police Station) के बाहर धरने पर बैठ गए हैं. इनका कहना है कि जब आरोपियों ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है, तब फिर पुलिस किस बात का इंतजार कर रही है. 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को हुए इस दर्दनाक हादसे में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था जिसमें से एक को जमानत मिल गई है.

कंझावला हादसे में जान गंवाने वाली अंजलि के मामा और कुछ अन्य लोग इस कड़ाके की ठंड में भी सुल्तानपुरी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं. इन लोगों ने एक बैनर भी ले रखा है, जिस पर लिखा है, "अंजली को न्याय चाहिए." आपको बता दें कि 1 जनवरी को हुए इस दर्दनाक हादसे में अंजलि का शरीर बुरी तरह से रगड़ा और कुचला गया था जिसके चलती उसकी मौत हो गई.

Kanjhawala death case | Uncle of deceased & a few others sit outside Sultanpuri PS in Delhi



Her uncle says, "SHO told us he'll make us speak with DCP, adding sec 302 (murder) not in his hands but that of seniors. If accused confessed to crime, what else does Police want to see?" pic.twitter.com/n8RoyLNGfw