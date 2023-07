Kanjhawala Accident: अंजलि की फैमिली पहुंची थाने, सहेली निधि को भी हत्यारोपी बनाने के लिए कहा

डीएनए हिंदी: Delhi News- दिल्ली के कंझावला एक्सीडेंट केस (Kanjhawala Accident Case) में जान गंवाने वाली अंजलि के साथ आखिरी बार देखी गई उसकी सहेली निधि भी अब संदेह के दायरे में आ गई है. अंजलि की फैमिली ने निधि पर एक्सीडेंट करने वाले युवकों के साथ मिलीभगत होने का शक जताया है. उन्होंने सवाल किया है कि यदि कोई मिलीभगत नहीं थी तो निधि ने एक्सीडेंट के समय अंजलि के साथ स्कूटी पर मौजूद होने के बावजूद पूरी घटना को क्यों छिपाया? अंजलि की फैमिली ने निधि को इस मामले में छठा आरोपी बनाने की मांग दिल्ली पुलिस (Delhi Police) से की है. उधर, अंजलि डेथ केस (Anjali Death Case) में एक और वीडियो फुटेज सामने आई है, जिससे दिल्ली पुलिस की इस मामले में लापरवाही साबित हो रही है. इस फुटेज में आरोपियों की कार के एक पार्किंग में खड़ा होने के करीब दो घंटे बाद पुलिस वहां जांच करने पहुंचती दिख रही है.

आरोपियों पर धारा 302 के मुकदमे की मांग

अंजलि के परिवार के सदस्य बुधवार रात को सुल्तानपुरी थाने (Sultanpuri Police Station) पहुंचे. उन्होंने अंजलि एक्सीडेंट केस(Anjali Accident Case) को जानबूझकर की गई हत्या बताया और उसे कुचलने वाली कार में मौजूद पांचों युवकों पर धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने की मांग की. परिवार ने अंजलि की सहेली निधि को भी छठा आरोपी बनाने और उस पर धारा 304 के तहत मुकदमा चलाए की मांग पुलिस से की है.

सीसीटीवी फुटेज में एक्सीडेंट के समय साथ दिखी थी निधि

अंजलि के एक्सीडेंट की CCTV फुटेज से यह बात साबित हो चुकी है कि उस समय निधि भी उसके साथ स्कूटी पर बैठी थी. इसके बावजूद वह एक्सीडेंट के बाद सामने नहीं आई. उसने अंजलि की दुर्दांत तरीके से मौत की खबर मिलने के बाद भी घटना के बारे में किसी को नहीं बताया. बाद में अपना नाम सामने आने पर निधि ने कहा था कि वह एक्सीडेंट के वक्त स्कूटी से गिर गई थी और इसके बाद उठकर अपने घर चली गई थी. वीडियो फुटेज से यह भी साबित हो रहा है कि एक्सीडेंट से पहले होटल के बाहर किसी बात को लेकर निधि और अंजलि के बीच झगड़ा भी हुआ था. इन सब सबूतों के कारण ही अंजलि का परिवार निधि पर शक कर रहा है और उसे भी आरोपी बनाने की मांग कर रहा है.

अंजलि की मां बोली, नहीं थी निधि नाम की सहेली

अंजलि की मां ने निधि को अपनी बेटी की सहेली मानने से ही इंकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि वे निधि को नहीं जानती हैं. निधि को हमने कभी अंजलि के साथ नहीं देखा था. यदि निधि उसकी दोस्त थी तो उसे अकेला छोड़कर कैसे चली गई? यह एक सोची समझी साजिश है, जिसमें निधि भी शामिल है. इस मामले की अच्छी तरह जांच होनी चाहिए.

Kanjhawala death case | FSL team conducts an inspection of the car along with the team of police at Delhi's Sultanpuri police station pic.twitter.com/q9SYDetDCs

ओपन पार्किंग में दो घंटे तक नहीं पहुंची पुलिस

BBC ने अपनी रिपोर्ट में कंझावला एक्सीडेंट से जुड़ी एक सीसीटीवी फुटेज मिलने का दावा किया है, जिसमें आरोपियों द्वारा एक्सीडेंट के बाद अपनी कार को रोहिणी सेक्टर-1 की एक फ्री ओपन पार्किंग में लगाने की पुष्टि हो रही है. फुटेज के हिसाब से आरोपियों ने अपनी कार सुबह 4.51 बजे पार्किंग में खड़ी की थी, जबकि पुलिस इस पार्किंग में जांच करने करीब 2 घंटे बाद 6.55 पर पहुंची थी.

6 लोगों के कॉल रिकॉर्ड जांच रही पुलिस

ANI के मुताबिक, पुलिस ने इस मामले में अंजलि समेत 6 लोगों के कॉल रिकॉर्ड जुटा लिए हैं. अंजलि के अलावा निधि और चार आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड पुलिस को मिले हैं. दिल्ली पुलिस ने बताया है कि इन कॉल रिकॉर्ड की जांच कर समय और जगह नोट की जाएगी. इसके बाद उसका मिलान आरोपियों और निधि के बयान से किया जाएगा. इससे अपनेआप सच और झूठ सामने आ जाएगा.

Kanjhawala case | Call detail records of the deceased woman, her friend Nidhi, and four accused have been collected. An analysis of records is pending which will confirm their location at the time of the incident: Delhi Police