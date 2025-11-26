FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली ब्लास्ट- कानपुर से हिरासत में 5 संदिग्ध, इनमें एक बिजनेसमैन भी शामिल, शाहीन को कानपुर लाकर आमने-सामने पूछताछ संभव | शाहीन के आने से पहले पकड़े गए संदिग्ध | दिल्ली ब्लास्ट- कानपुर से हिरासत में 5 संदिग्ध | 'आतंक के नाम पर आम नागरिकों को निशाना बनाया' | गुवाहाटी टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, दूसरी पारी में भारत 140 रन पर ऑलआउट, साउथ अफ्रीका ने 2-0 से जीती टेस्ट सीरीज

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs SA 2nd Test Highlights: भारत को मिला लगातार दूसरा वाइट वॉश, अफ्रीका ने टीम इंडिया की करारी शिकस्त; 2-0 से जीती सीरीज

IND vs SA 2nd Test Highlights: भारत को मिला लगातार दूसरा वाइट वॉश, अफ्रीका ने टीम इंडिया की करारी शिकस्त; 2-0 से जीती सीरीज

'इस सीरीज की हार का असर हम पर नहीं पड़ेगा...' Ravindra Jadeja ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज को लेकर दिया बड़ा बयना

'इस सीरीज की हार का असर हम पर नहीं पड़ेगा...' Ravindra Jadeja ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज को लेकर दिया बड़ा बयना

कमला पसंद राजश्री पान मसाला के मालिक की बहू का लटका मिला शव, कमरे से बरामद हुआ सुसाइड नोट

कमला पसंद राजश्री पान मसाला के मालिक की बहू का लटका मिला शव, कमरे से बरामद हुआ सुसाइड नोट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Samvidhan Diwas 2025: क्या महिला-पुरुष दोनों को है समान अधिकार? जानें संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकार और 11 कर्तव्य

Samvidhan Diwas 2025: क्या महिला-पुरुष दोनों को है समान अधिकार? जानें संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकार और 11 कर्तव्य

Zero Returns Funds: 18 इक्विटी फंड में निवेशकों के पैसों में नहीं हुई बढ़ोतरी, 12 महीनों में मिला Zero रिटर्न

18 इक्विटी फंड में निवेशकों के पैसों में नहीं हुई बढ़ोतरी, 12 महीनों में मिला Zero रिटर्न

Diabetes Remedy: सोनम कपूर से निक जोनस तक डायबिटीज कैसे रखते हैं कंट्रोल? ये रहे सेलिब्रिटी-अप्रूव्ड शुगर मैनेजिंग टिप्स

सोनम कपूर से निक जोनस तक डायबिटीज कैसे रखते हैं कंट्रोल? ये रहे सेलिब्रिटी-अप्रूव्ड शुगर मैनेजिंग टिप्स

Homeभारत

भारत

कमला पसंद राजश्री पान मसाला के मालिक की बहू का लटका मिला शव, कमरे से बरामद हुआ सुसाइड नोट

कमला पसंद के मालिक कमल किशोर के बेटे की पत्नी ने सुसाइड कर लिया है. पुलिस ने उनके कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है. इसमें लिखा प्यार नहीं भरोसा नहीं... 

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Nov 26, 2025, 12:25 PM IST

कमला पसंद राजश्री पान मसाला के मालिक की बहू का लटका मिला शव, कमरे से बरामद हुआ सुसाइड नोट
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मालिक कमल किशोर के बेटे की पत्नी ने आत्महत्या कर ली. उनका शव मंगलवार शाम कमरे के अंदर पंखे से लेटका​ मिला. परिवार की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर जांच शुरू कर दी है. वहीं शव के पास ही कमरे के अंदर एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. इसमें उन्होंने किसी पर कोई एलिगेशन नहीं लगाया है. हालांकि परिवार की शिकायत पर मामले की जांच की जा रही है.

जानकारी के अनुसार, कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मालिक कमल किशोर के बेटे हरप्रीत की शादी दिप्ती से 2010 में हुई थी. दोनों का 14 साल का एक बेटा भी है. दिप्ती वसंत विहार स्थित घर में परिवार के साथ रह रही थी. यहां मंगलवार शाम को दिप्ती के कमरे में उनका शव पंखे से लटका मिला. परिवार ने दिप्ती के आवाज न आने पर कमरे में जाकर देखा तो वह फंदे से लटकी हुई थी. आनन फानन में पुलिस को सूचना देने के साथ ही दिप्ती को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस को कमर से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है. इसमें किसी को भी इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है. साथ ही लिखा है कि प्यार नहीं भरोसा नहीं... 

2010 में हरप्रीत चौरसिया से हुई थी शादी

कमला पसंद और राजश्री पान मसाल के मालिक कमल किशोर के बेटे हरप्रीत की शादी 2010 में दिप्ती से हुई थी. दोनों का एक 14 साल का लड़का भी है. वहीं बताया जा रहा है कि हरप्रीत की दिप्ती के अलावा भी दूसरी पत्नी थी. वह दक्षिण भारत के फिल्मों की अभिनेत्री हैं. दोनों के रिश्तों में कुछ तनाव चल रहा था. दिप्ती के परिवार ने खुदखुशी का आरोप लगाया है. उन्होंने मामले में पुलिस से शिकायत दर्ज कर मामले की जांच करने का अनुरोध किया है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Samvidhan Diwas 2025: क्या महिला-पुरुष दोनों को है समान अधिकार? जानें संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकार और 11 कर्तव्य
Samvidhan Diwas 2025: क्या महिला-पुरुष दोनों को है समान अधिकार? जानें संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकार और 11 कर्तव्य
Zero Returns Funds: 18 इक्विटी फंड में निवेशकों के पैसों में नहीं हुई बढ़ोतरी, 12 महीनों में मिला Zero रिटर्न
18 इक्विटी फंड में निवेशकों के पैसों में नहीं हुई बढ़ोतरी, 12 महीनों में मिला Zero रिटर्न
Diabetes Remedy: सोनम कपूर से निक जोनस तक डायबिटीज कैसे रखते हैं कंट्रोल? ये रहे सेलिब्रिटी-अप्रूव्ड शुगर मैनेजिंग टिप्स
सोनम कपूर से निक जोनस तक डायबिटीज कैसे रखते हैं कंट्रोल? ये रहे सेलिब्रिटी-अप्रूव्ड शुगर मैनेजिंग टिप्स
क्या आपको पता है सर्दियों में रोजाना मेथी खाने से शरीर को कितने फायदे होते हैं?
क्या आपको पता है सर्दियों में रोजाना मेथी खाने से शरीर को कितने फायदे होते हैं?
'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 25 November 2025: वृश्चिक और कुंभ वालों को मिलेगा फायदा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृश्चिक और कुंभ वालों को मिलेगा फायदा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Vivah Panchami 2025: विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ
विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ
Jagannath temple: इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
MORE
Advertisement