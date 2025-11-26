कमला पसंद राजश्री पान मसाला के मालिक की बहू का लटका मिला शव, कमरे से बरामद हुआ सुसाइड नोट

कमला पसंद के मालिक कमल किशोर के बेटे की पत्नी ने सुसाइड कर लिया है. पुलिस ने उनके कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है. इसमें लिखा प्यार नहीं भरोसा नहीं...

कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मालिक कमल किशोर के बेटे की पत्नी ने आत्महत्या कर ली. उनका शव मंगलवार शाम कमरे के अंदर पंखे से लेटका​ मिला. परिवार की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर जांच शुरू कर दी है. वहीं शव के पास ही कमरे के अंदर एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. इसमें उन्होंने किसी पर कोई एलिगेशन नहीं लगाया है. हालांकि परिवार की शिकायत पर मामले की जांच की जा रही है.

जानकारी के अनुसार, कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मालिक कमल किशोर के बेटे हरप्रीत की शादी दिप्ती से 2010 में हुई थी. दोनों का 14 साल का एक बेटा भी है. दिप्ती वसंत विहार स्थित घर में परिवार के साथ रह रही थी. यहां मंगलवार शाम को दिप्ती के कमरे में उनका शव पंखे से लटका मिला. परिवार ने दिप्ती के आवाज न आने पर कमरे में जाकर देखा तो वह फंदे से लटकी हुई थी. आनन फानन में पुलिस को सूचना देने के साथ ही दिप्ती को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस को कमर से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है. इसमें किसी को भी इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है. साथ ही लिखा है कि प्यार नहीं भरोसा नहीं...

2010 में हरप्रीत चौरसिया से हुई थी शादी

कमला पसंद और राजश्री पान मसाल के मालिक कमल किशोर के बेटे हरप्रीत की शादी 2010 में दिप्ती से हुई थी. दोनों का एक 14 साल का लड़का भी है. वहीं बताया जा रहा है कि हरप्रीत की दिप्ती के अलावा भी दूसरी पत्नी थी. वह दक्षिण भारत के फिल्मों की अभिनेत्री हैं. दोनों के रिश्तों में कुछ तनाव चल रहा था. दिप्ती के परिवार ने खुदखुशी का आरोप लगाया है. उन्होंने मामले में पुलिस से शिकायत दर्ज कर मामले की जांच करने का अनुरोध किया है.

