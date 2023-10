Kamalnath के बेटे नकुलनाथ का दावा- मेरी रैलियां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ज़्यादा पॉपुलर

डीएनए हिंदी: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ (Nakulnath) मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद हैं. अब नकुलनाथ ने कह दिया है कि उनकी रैलियां राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की रैलियों से भी ज्यादा पॉपुलर हैं. नकुलनाथ ने कहा है कि उनकी रैलियों में भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) से ज़्यादा लोग आते हैं. बीजेपी के नेता इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और कांग्रेस और राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं. बीजेपी नेता शहजाद जयहिंद ने लिखा है कि जब कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी को नेता नहीं मानते तो बाकी की सहयोगी पार्टियां और भारत उन्हें क्यों सीरियसली लेगा?

सामने आए वीडियो में नकुल नाथ कहते हैं, 'भारत जोड़ो यात्रा में मैं राहुल गांधी जी के साथ पूरे मध्य प्रदेश में घूमा लेकिन मैं बेरासिया के लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरी इस रैली में ओरिजिनल भारत जोड़ो यात्रा से भी ज्यादा भीड़ है.' नकुलनाथ के इतना कहते ही रैली में मौजूद भीड़ जमकर ताली और शोर मचाती है.

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा भीड़ मेरी उपयात्रा में थी :नकुल नाथ



There is more crowd in my yatra than @RahulGandhi ‘s Bharat Jodo Yatra : Kamal Nath’s son



When Congress leaders don’t consider him a leader how will other allies & India take him seriously? pic.twitter.com/oiZHrp6TVa