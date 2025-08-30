Delhi: प्रसाद में चुन्नी न देने पर कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या; अरविंद केजरीवाल ने BJP पर कसा तंज

Kalkaji Mandir Murder: दिल्ली के कालकाजी मंदिर में प्रसाद में चुन्नी न देने पर विवाद इतना बढ़ गया कि श्रद्धालुओं ने सेवादार योगेंद्र सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, बाकी की तलाश जारी है.

Kalkaji Mandir news: दिल्ली के मशहूर कालकाजी मंदिर से शुक्रवार रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं और सेवादार के बीच प्रसाद में चुन्नी न मिलने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई से होते हुए हत्या तक पहुंच गई. श्रद्धालुओं के गुस्से का शिकार बने सेवादार योगेंद्र सिंह को बेरहमी से पीटा गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस घटना के बाद से मंदिर परिसर और इलाके में दहशत का माहौल है.

लाठी-डंडों से हमला

पुलिस के मुताबिक घटना बीते शुक्रवार (29 अगस्त) रात करीब 9:30 बजे हुई. आरोपी श्रद्धालु प्रसाद लेने पहुंचे थे, तभी चुन्नी को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. थोड़ी देर में विवाद हिंसा में बदल गया और लाठी-डंडों से योगेंद्र सिंह पर हमला कर दिया गया. गंभीर हालत में उन्हें तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बचा नहीं सके. मृतक योगेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले थे और करीब 15 साल से मंदिर में सेवा दे रहे थे. वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 30 वर्षीय आरोपी अतुल पांडे को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी दक्षिणपुरी इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है. पुलिस ने बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और हत्या का केस दर्ज कर लिया है.

मंदिरों में भी लोग सुरक्षित नहीं

बताते चलें, इस घटना पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सख्त नाराजगी जताई. उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लिखा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है. केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के शासन में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब मंदिरों में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं.

सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल

फिलहाल, मामले की जांच पुलिस की कई टीमें कर रही हैं और बाकी हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया गया है. इस हत्या ने एक बार फिर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

