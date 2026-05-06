बर्तन धोकर 4500 रु महीना कमाने वाली महिला बनी MLA, शपथ ग्रहण को लेकर बोलीं- 'कोई अच्छी साड़ी नहीं, क्या पहनूं'

पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बीच कलिता मांझी की जीत ने लोकतंत्र की असली ताकत को दुनिया के सामने पेश किया है.

लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यह महल और झोपड़ी के बीच की दूरी को एक वोट से मिटा देता है. पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने कई सियासी दिग्गजों के भाग्य का फैसला किया, लेकिन गुस्कारा विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कलिता मांझी की जीत महज एक राजनीतिक खबर नहीं, बल्कि अटूट जीवटता और संघर्ष की एक गाथा है.

बस्ती से विधायक बनने तक का सफर

कलिता मांझी की कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी लग सकती है, लेकिन इसकी जड़ें गरीबी और मेहनत की कठोर वास्तविकता में धंसी हैं. कलिता मांझी एक साधारण घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थीं. साल 2006 में एक प्लंबर से विवाह करने के बाद, उनका जीवन अभावों और जिम्मेदारियों के बीच बीत रहा था. वे गुस्कारा इलाके के घरों में बर्तन मांजने और कपड़े धोने का काम करती थीं.

आर्थिक संघर्ष की स्थिति

मासिक आय मात्र 4500 रुपये प्रति महीना थी. इसके अलावा काम का बोझ भी था. दो घरों में घरेलू सहायिका के रूप में काम करना, अपना घर संभालना और बच्चों की परवरिश करना. इतनी व्यस्तता के बावजूद, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रभावित होकर भाजपा से जुड़ी रहीं और पार्टी के जमीनी कार्यक्रमों में सक्रिय रहीं.

जीत के बाद भी वही सादगी

कलिता की सादगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विधायक चुने जाने के अगले ही दिन, जहां अन्य नेता विजय जुलूस और जश्न में डूबे रहते हैं, कलिता अपने घर के दैनिक कार्यों में व्यस्त थीं. सोमवार रात जब वे ऐतिहासिक जीत दर्ज कर घर लौटीं, तो उनके घर में कोई शाही दावत नहीं थी.

उन्होंने अपनी सास के हाथ से बना साधारण भोजन- आलू-पटोलर और झोल खाया और अगले दिन सुबह उठकर सामान्य रूप से घर के कपड़े धोने और सफाई के काम में जुट गईं. उनके लिए विधायक की कुर्सी शक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि सेवा का एक नया माध्यम है.

शपथ ग्रहण से पहले साड़ी को लेकर परेशान!

विधायक बनने के बाद कलिता के सामने एक ऐसी चुनौती आई, जो भारतीय राजनीति में विरली ही देखने को मिलती है. कलिता ने कहा कि वे अपने पति और बेटे को कोलकाता में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में ले जाना चाहती हैं, लेकिन उनके पास इस गरिमामयी अवसर के लिए पहनने को एक अच्छी साड़ी तक नहीं है.

उनकी इस सच्चाई और सादगी ने हर किसी का दिल जीत लिया. उनकी आर्थिक स्थिति को समझते हुए उनके मालिक कृष्णा पात्रा, जिनके घर वे वर्षों से काम कर रही थीं, ने उन्हें इस विशेष अवसर के लिए साड़ी उपहार में देने का फैसला किया है. यह घटना दर्शाती है कि कलिता ने न केवल चुनाव जीता है, बल्कि लोगों का सम्मान और स्नेह भी कमाया है.

बड़े अंतर से हासिल की जीत

कलिता मांझी ने गुस्कारा विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी जीत हासिल की है. उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी श्यामा प्रसन्ना लोहार को 12,535 वोटों के बड़े अंतर से शिकस्त दी. कलिता को कुल 1,07,692 वोट मिले. यह जीत साबित करती है कि यदि उम्मीदवार जनता के बीच का हो, तो संसाधनों की कमी बाधा नहीं बनती.

महिलाओं का प्रतिनिधित्व

कलिता ने अभया कांड जैसे मुद्दों पर मुखर होकर आवाज उठाई, जिससे वे महिलाओं की आवाज बन गईं. राज्य में सत्ता परिवर्तन के बीच, भाजपा की जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देने की रणनीति कलिता की जीत से सफल साबित हुई है.

लाखों के लिए उम्मीद की किरण

कलिता मांझी आज उन लाखों महिलाओं और गरीबों के लिए एक मिसाल हैं, जो अक्सर यह मान लेते हैं कि राजनीति केवल धनवानों और रसूखदारों का खेल है. उनकी सफलता ये संदेश देती है कि ईमानदारी, समर्पण और जनता की सेवा का जज्बा हो, तो 4500 रुपये कमाने वाली एक महिला भी विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ सकती है. कलिता का कहना है कि वे अब अपनी जैसी ही गरीब महिलाओं और वंचितों के उत्थान के लिए काम करेंगी.