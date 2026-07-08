FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
CM हेमंत सोरेन ने किया दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन का आगाज, तैयार होगा नया रोडमैप

CM हेमंत सोरेन ने किया दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन का आगाज, तैयार होगा नया रोडमैप

कल का मौसम, 9 जुलाई: बारिश होगी या चिलचिलाती धूप फिर बढ़ाएगी पारा? दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम पर IMD की रिपोर्ट

कल का मौसम, 9 जुलाई: बारिश होगी या चिलचिलाती धूप फिर बढ़ाएगी पारा? दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम पर IMD की रिपोर्ट

ये मेरे बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट है... सौरव गांगुली के 54वें जन्मदिन पर लॉन्च हुआ बायोपिक का पोस्टर, 'दादा' कही दिल की बात

ये मेरे बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट है... सौरव गांगुली के 54वें जन्मदिन पर लॉन्च हुआ बायोपिक का पोस्टर, 'दादा' कही दिल की बात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट

इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट

हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ

हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 9 जुलाई: बारिश होगी या चिलचिलाती धूप फिर बढ़ाएगी पारा? दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम पर IMD की रिपोर्ट

Delhi-NCR Tomorrow Weather Update: आईएमडी ने बताया कि 9 जुलाई को दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आद्रता अधिकतम 90 प्रतिशत और न्यूनतम 70 प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान किया गया है.

Latest News

Neelam

Updated : Jul 08, 2026, 06:58 PM IST

कल का मौसम, 9 जुलाई: बारिश होगी या चिलचिलाती धूप फिर बढ़ाएगी पारा? दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम पर IMD की रिपोर्ट

दिल्ली-एनसीआर का 9 जुलाई का मौसम (Image Source: ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

IMD Weather Update 9 July, 2026: दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ में दो दिन की राहत के बाद गुरुवार (9 जुलाई, 2026) को भी बारिश होती रहेगी. मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश में निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली.

दिल्ली में कल का मौसम कैसा रहेगा?
दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में मंगलवार से ही मानसून जमकर बरस रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि कई जगहों पर तो तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है. बुधवार को भी दिनभर बादल छाए रहे और हल्की-फुल्की बारिश भी हुई और 9 जुलाई को भी हल्की-हल्की बारिश होती रहेगी और बादल छाए रहेंगे.

नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में कल का मौसम कैसा रहेगा?
आईएमडी का कहना है कि 9 जुलाई को भी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और मेरठ में मौसम इसी तरह सुहाना रहेगा. दिनभर बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में हल्की-फुल्की बारिश भी लोगों को राहत देगी. आईएमडी का कहना है कि आज भी शाम और रात के समय दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के ज्यादातर इलाकों में रुक-रुक कर मध्यम से तेज बारिश होती रहेगी.

दिल्ली एनसीआर में कल चल सकती हैं तेज हवाएं
आईएमडी ने बताया कि 9 जुलाई को दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आद्रता अधिकतम 90 प्रतिशत और न्यूनतम 70 प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान किया गया है. आईएमडी ने कहा कि सुबह से लेकर दिनभर अलग-अलग समय पर मध्यम बारिश हो सकती है. साथ ही गरज और चमक के साथ 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश पर सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से पश्चिमी मध्य प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और असम और मेघालय के कुछ इलाकों में अत्यंत बारिश की संभावना है. उन्होंने बताया कि दिल्ली के साथ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में भारी बारिश की भी संभावना है.

यह भी पढ़ें:- TMC के अकाउंट्स में कितना पैसा, बैंक ने HC को दे दी पूरी डिटेल... सुनवाई में नहीं आए SG तुषार मेहता

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement