FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
कल का मौसम, 19 जून: दिल्ली-नोए़डा में कब तक रहेगा आंधी-बारिश का दौर? मौसम को लेकर जानिए IMD की अपडेट

कल का मौसम, 19 जून: दिल्ली-नोए़डा में कब तक रहेगा आंधी-बारिश का दौर? मौसम को लेकर जानिए IMD की अपडेट

50 साल की उम्र में छोड़ी बैंक की नौकरी, खड़ी कर दी 37000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी! जानिए कौन हैं फाल्गुनी नायर

50 साल की उम्र में छोड़ी बैंक की नौकरी, खड़ी कर दी 37000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी! जानिए कौन हैं फाल्गुनी नायर

Z5 बनाएगा भारतीय फुटबॉल को मजबूत, सब्सक्रिप्शन से मिलने वाली कमाई का 15% हिस्सा करेगा खर्च

Z5 बनाएगा भारतीय फुटबॉल को मजबूत, सब्सक्रिप्शन से मिलने वाली कमाई का 15% हिस्सा करेगा खर्च

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर

किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन

ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 19 जून: दिल्ली-नोए़डा में कब तक रहेगा आंधी-बारिश का दौर? मौसम को लेकर जानिए IMD की अपडेट

Delhi-NCR Tomorrow Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार, 19 जून को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौसम गर्मी से राहत देने वाला होगा. NCR में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चल सकती हैं.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Jun 18, 2026, 07:14 PM IST

कल का मौसम, 19 जून: दिल्ली-नोए़डा में कब तक रहेगा आंधी-बारिश का दौर? मौसम को लेकर जानिए IMD की अपडेट

19 जून को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौसम गर्मी से राहत देने वाला होगा. (AI इमेज)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • 18 जून से 21 जून तक NCR में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.
  • दिल्ली से सटे कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मी होगी.
  • हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी में बारिश हो सकती है.

IMD Weather Update 19 June 2026: दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में शुक्रवार, 19 जून को मौसम आंधी-बारिश वाला बना रहेगा. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 19 जून को भी  क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक के साथ बौछारें और तेज हवाएं चलने की संभावना है. हालांकि, कल के लिए मौसम विभाग ने किसी भी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की है.

गर्मी से राहत रहेगी

मौसम विभाग ने 18 जून से 21 जून तक NCR में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है. इस दौरान आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कई स्थानों पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है. तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहेगा जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी. 19 जून को अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री दर्ज होने की संभावना है.

मौसम विभाग के डेली वेदर रिपोर्ट एंट फोरकॉस्ट बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-3°C की वृद्धि होगी और उसके बाद अगले 48 घंटों में 2-3°C की गिरावट आएगी. वहीं, अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-4°C की वृद्धि होगी और उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. 

उत्तर प्रदेश में कल का मौसम

एक्यूवेदर के अनुसार, दिल्ली से सटे कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश में कल का मौसम भीषण गर्मी और 'हीटवेव' (लू) से भरा रहेगा. धिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD  के अनुसार, पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में धूलभरी हवाएं भी चल सकती हैं. मेरठ में कल मौसम बेहद गर्म और शुष्क रहेगा. अधिकतम तापमान 39°C से 43°C तक पहुंचने की संभावना है. 

पंजाब में कल का मौसम

19 जून को पंजाब में आसमान साफ रहने का अनुमान है. कुछ जगहों पर बादल छाए रह सकते हैं. पंजाब के लुधियाना में अधिकतम तापमान 37° C और न्यूनतम तापमान 28° C रहेगा. अमृतसर में अधिकतम तापमान 39° C के करीब रहेगा. जालंधर में तापमान 38° C से 39° C के बीच रहने की संभावना है. 

हरियाणा में कल का मौसम 

AccuWeather के अनुसार, पश्चिमी और मध्य हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. अन्य क्षेत्रों में मुख्य रूप से धूप खिली रहेगी. पूरे राज्य में औसत अधिकतम तापमान 38°C से 40°C के बीच रहने का अनुमान है. 

उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम

उत्तराखंड के कई जिलों में 19 जून को मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा. पहाड़ी जिलों में बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में अधिक स्थानों पर वर्षा देखने को मिल सकती है.  देहरादून, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी हो सकती है. शुक्रवार को  पूरे राज्य में तेज हवाएं चलने की भी संभावना है, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन
ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन
भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार
भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement