कल का मौसम, 19 जून: दिल्ली-नोए़डा में कब तक रहेगा आंधी-बारिश का दौर? मौसम को लेकर जानिए IMD की अपडेट

Delhi-NCR Tomorrow Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार, 19 जून को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौसम गर्मी से राहत देने वाला होगा. NCR में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चल सकती हैं.

18 जून से 21 जून तक NCR में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.

दिल्ली से सटे कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मी होगी.

हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी में बारिश हो सकती है.

IMD Weather Update 19 June 2026: दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में शुक्रवार, 19 जून को मौसम आंधी-बारिश वाला बना रहेगा. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 19 जून को भी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक के साथ बौछारें और तेज हवाएं चलने की संभावना है. हालांकि, कल के लिए मौसम विभाग ने किसी भी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की है.

गर्मी से राहत रहेगी

मौसम विभाग ने 18 जून से 21 जून तक NCR में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है. इस दौरान आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कई स्थानों पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है. तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहेगा जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी. 19 जून को अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री दर्ज होने की संभावना है.

मौसम विभाग के डेली वेदर रिपोर्ट एंट फोरकॉस्ट बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-3°C की वृद्धि होगी और उसके बाद अगले 48 घंटों में 2-3°C की गिरावट आएगी. वहीं, अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-4°C की वृद्धि होगी और उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.

उत्तर प्रदेश में कल का मौसम

एक्यूवेदर के अनुसार, दिल्ली से सटे कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश में कल का मौसम भीषण गर्मी और 'हीटवेव' (लू) से भरा रहेगा. धिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD के अनुसार, पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में धूलभरी हवाएं भी चल सकती हैं. मेरठ में कल मौसम बेहद गर्म और शुष्क रहेगा. अधिकतम तापमान 39°C से 43°C तक पहुंचने की संभावना है.

पंजाब में कल का मौसम

19 जून को पंजाब में आसमान साफ रहने का अनुमान है. कुछ जगहों पर बादल छाए रह सकते हैं. पंजाब के लुधियाना में अधिकतम तापमान 37° C और न्यूनतम तापमान 28° C रहेगा. अमृतसर में अधिकतम तापमान 39° C के करीब रहेगा. जालंधर में तापमान 38° C से 39° C के बीच रहने की संभावना है.

हरियाणा में कल का मौसम

AccuWeather के अनुसार, पश्चिमी और मध्य हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. अन्य क्षेत्रों में मुख्य रूप से धूप खिली रहेगी. पूरे राज्य में औसत अधिकतम तापमान 38°C से 40°C के बीच रहने का अनुमान है.

उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम

उत्तराखंड के कई जिलों में 19 जून को मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा. पहाड़ी जिलों में बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में अधिक स्थानों पर वर्षा देखने को मिल सकती है. देहरादून, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी हो सकती है. शुक्रवार को पूरे राज्य में तेज हवाएं चलने की भी संभावना है, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है.