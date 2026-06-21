कल का मौसम, 22 जून: दिल्ली में धूल भरी आंधी, यूपी के कई जिलों में लू चलेगी, जानिए मौसम को लेकर IMD का अपडेट

भारत
Delhi-NCR Tomorrow Weather Update: 22 जून को दिल्ली और आसपास के इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. भारतीय मौसम विभाग ने देश के 17 राज्यों में तेज हवाओं और आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
IMD Weather Update 18 June 2026: भारतीय मौसम विभाग ने कल 22 जून, सोमवार के लिए पूर्वानुमान जारी किए हैं. इसमें बताया गया है कि राजधानी दिल्ली में लोगों को गर्मी से राहत अभी मिलती रहेगी. 22 जून को भी पारा 40 डिग्री से ऊपर जाने की संभावना नहीं है. इस दिन हल्की बारिश भी हो सकती है. साथ ही, धूल भरी आंधी चलने का अनुमान भी है. मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, राजस्थान समेत अन्य राज्यों के बारे में भी अनुमान जाहिर किए हैं. आइये जानते हैं कि क्या है IMD का अपडेट.
देश के 17 राज्यों में तेज हवाओं और आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट है. इस दौरान हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं.
22 जून को दिल्ली और आसपास के इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. यहां 40 से 60 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. तापमान गिरकर 35 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.
यूपी के अधिकांश हिस्सों में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा. पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में 24 जून तक लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है. 25-26 जून से बारिश की राहत मिल सकती है.
बिहार में मानसून की गतिविधियां तेज हो रही हैं. अररिया, किशनगंज, सुपौल और कटिहार जैसे जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और 50-60 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है.
पहाड़ी राज्यों हिमाचल और उत्तराखंड में 22 से 27 जून के दौरान गरज-चमक, बिजली गिरने और छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश की चेतावनी है.
जयपुर, जोधपुर और बीकानेर समेत कई इलाकों में धूल भरी आंधी (डस्ट स्टॉर्म) और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.