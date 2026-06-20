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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 21 जून: दिल्ली NCR में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना, इन राज्यों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

Delhi-NCR Tomorrow Weather Update: दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में 21 जून, रविवार को मौसम सुहावना रहेगा. लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौसम विभाग के अनुसार, हल्की बारिश भी हो सकती है.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 20, 2026, 06:01 PM IST

कल का मौसम, 21 जून: दिल्ली NCR में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना, इन राज्यों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

21 जून को एनसीआर में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. (AI इमेज)

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  • दिल्ली में 21 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान.
  • उत्तर प्रदेश के नोएडा, आगरा, मथुरा में बारिश हो सकती है.
  • IMD ने देश के 23 राज्यों में भारी आंधी-बारिश की चेतावनी दी है. 

IMD Weather Update 21 June 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लोगों को भीषण गर्मी और उमस से फिलहाल राहत मिलने वाली है. अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना नहीं है, जबकि बीच-बीच में हल्की बारिश भी होगी. 21 जून को एनसीआर में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. रविवार, को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दिल्ली-NCR में 21 जून को हवा की गति 70 से 80 किमी/घंटे तक रह सकती है. 

कैसा रहेगा उत्तर-प्रदेश का मौसम?

IMD के अनुसार,  उत्तर प्रदेश के मेरठ, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), आगरा, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, बिजनौर, फिरोजाबाद, एटा, अमरोहा (ज्योतिबाफुले नगर), महामाया नगर, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी जिलों में 21 जून को भारी बारिश हो सकती है. इन जिलों में 70 किमी/घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अनुमान है. लखनऊ में अधिकतम तापमान 41°C और न्यूनतम 31°C रहेगा. 

कैसा रहेगा बिहार का मौसम?

IMD के अनुसार, बिहार के पटना, गया, नवादा, बक्सर, सिवान, वैशाली, भोजपुर, मुजफ्फरनगर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, अररिया, खगड़िया, मुंगेर और बेगूसराय जिलों में 21 और 22 जून को भारी बारिश के साथ 60 से 65 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका है. 

पहाड़ी राज्यों में कैसा होगा मौसम?

उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल, हरिद्वार, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश और पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान  60-65 किमी/घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना, सोलन, किन्नौर, शिमला और हमीरपुर में भारी बारिश और 75-80 किमी/घंटे की रफ्तार से आंधी का अलर्ट है. 


23 राज्यों में भारी आंधी-बारिश की चेतावनी

यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल,  उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, मेघालय, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा, कर्नाटक और तेलंगाना में मौसम विभाग ने भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. 

IMD की विशेष हिदायत

पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में तेज आंधी के कारण बड़े पेड़ उखड़ने और ओले गिरने की आशंका है. इसलिए घने जंगलों या पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करने से बचें. किसानों को भी अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर सावधान रहने को कहा गया है. 

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