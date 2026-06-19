कल का मौसम, 20 जून: दिल्ली-एनसीआर में उमस सताएगी, यूपी के इन शहरों में चलेगी लू, 19 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार, दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्रों में 20 जून को उमस रहने की संभावना है. उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लू चलेगी. राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल गया है.

दिल्ली NCR में 20 जून को दिन में गर्मी, रात में हल्की बूंदाबांदी का अनुमान.

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 20 जून को लू चल सकती है.

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान के मौसम का मिजाज बदल गया है.

IMD Weather Update 20 June 2026: भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 20 जून को दिल्ली-एनसीआर में पारा चढ़ने और गर्मी बढ़ने का अनुमान है. शनिवार को मौसम गर्म और उमस भरा रह सकता है. इस दिन अधिकतम तापमान लगभग 39°C और न्यूनतम तापमान 31°C के आसपास रहने का अनुमान है. दिन के समय धूप रहेगी. IMD के अनुसार राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में 20 जून को रात के समय हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. राहत की बात ये है कि इस दिन मौसम को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

20 जून को यूपी का मौसम कैसा रहेगा?

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 20 जून को लू चल सकती है. इन जिलों में बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, संभाल, बरेली, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, उन्नाव, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, चंदौली और गाजीपुर शामिल हैं. नोएडा, गाजियाबाद में शाम के समय बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है.

IMD ने 19 राज्यों के लिए आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया

भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, कोंकण-गोवा, केरल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, और कर्नाटक के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है.

राजस्थान के मौसम का मिजाज बदला

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान के मौसम का मिजाज बदल गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर डिवीजन के कुछ हिस्सों के साथ-साथ शेखावाटी क्षेत्र में तेज आंधी-तूफान का अनुमान है. इस दौरान 60-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने इसी दौरान जोधपुर, उदयपुर और कोटा डिवीजन के कुछ हिस्सों में भी आंधी-तूफान और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है.

पंजाब में 20 जून को कैसा होगा मौसम?

पंजाब में शनिवार, 20 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, अमृतसर और लुधियाना जैसे शहरों में अधिकतम तापमान 38° C से 39° C के बीच रहेगा.

हरियाणा के लिए येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने हरियाणा के 9 जिलों में शनिवार, 20 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह और पलवल में आंधी के साथ बारिश की संभावना है. हरियाणा में मौसम 23 जून तक बदलता रहेगा.