कल का मौसम, 25 जून: दिल्ली-NCR में आंधी-बारिश का नया अलर्ट, नोएडा से लेकर गुरुग्राम तक बदलेगा मौसम का मिजाज

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Delhi-NCR Tomorrow Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज एक बार फिर तेजी से बदलने वाला है. मौसम विभाग ने कल भारी बारिश और तेज आंधी का नया अलर्ट जारी किया है.
IMD Weather Update 25 June 2026: उत्तर और पूर्वी भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहे मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. मौसम विभाग (IMD) की ताजा भविष्यवाणी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर समेत देश के 17 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का नया अलर्ट जारी किया गया है. भीषण गर्मी झेल रहे दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के लोगों के लिए राहत की खबर तो है, लेकिन साथ ही मौसम विभाग ने आंधी-तूफान को लेकर सावधानी बरतने की सलाह भी दी है. गुरुवार (25 जून 2026) को पूरे दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है.
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में कल (25 जून) मध्यम से भारी बारिश होने की पूरी संभावना है. इस दौरान बादलों की गड़गड़ाहट के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी तेज आंधी चल सकती है. तापमान की बात करें तो कल दिल्ली का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. उमस भरी गर्मी से जूझ रहे दिल्लीवासियों को इस बारिश से काफी राहत मिलेगी.
उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है. दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और बुलंदशहर, हापुड़ जैसे पश्चिमी यूपी के जिलों में कल से मौसम का रुख बदल जाएगा. इन इलाकों में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की उम्मीद है. बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को चुभती गर्मी से निजात मिलेगी. हालांकि, तेज आंधी के चलते सड़कों पर यात्रा करते समय और वाहनों को पेड़ों के नीचे पार्क करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में भी मानसून की दस्तक से पहले प्री-मानसून एक्टिविटी तेज होने वाली है. दिल्ली और एनसीआर के बाकी हिस्सों की तरह ही गुरुग्राम में भी कल धूलभरी आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है. तेज हवाओं और बौछारों के कारण यहां का मौसम भी सुहावना हो जाएगा.
दिल्ली-एनसीआर के अलावा, मानसून का असर यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब और उत्तराखंड जैसे 17 राज्यों में देखने को मिलेगा. कुछ राज्यों में 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी आंधी चलने की आशंका है, जिससे बड़े पेड़ उखड़ सकते हैं और किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है. पूर्वी राज्यों में बिजली गिरने का भी खतरा है. वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं. महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन भारी बारिश का अलर्ट होने के कारण लोगों को यात्रा न करने की सलाह दी गई है.