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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 2 जुलाई: क्या दिल्ली-NCR में होगी बारिश या झुलसाएगी भीषण गर्मी, जानें अपने शहर का हाल

Delhi-NCR Tomorrow Weather Update: भीषण गर्मी के कारण दिल्ली-एनसीआर का इलाका इस समय भट्टी बना हुआ है. पारा लगातार 40 डिग्री के पार बना हुआ है.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 01, 2026, 07:22 PM IST

कल का मौसम, 2 जुलाई: क्या दिल्ली-NCR में होगी बारिश या झुलसाएगी भीषण गर्मी, जानें अपने शहर का हाल

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम? (Image Source- IANS)

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  • दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भारी बारिश का अनुमान
  • अधिकतम तापमान गिरकर 33 से 34 डिग्री सेल्सियस हो सकता है
  • बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है
  • उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है

IMD Weather Update 2 July 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्से को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिलने वाली है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के मुताबिक, कल यानी 2 जुलाई 2026 को दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है. मौसम वैज्ञानिकों ने इन इलाकों के लिए भारी बारिश, आंधी और तेज तूफान का अलर्ट जारी किया है.  

दिल्ली में कल का मौसम कैसा रहेगा?

मौसम विभाग के अनुसार, मानसून की सक्रियता बढ़ने की वजह से दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होगी. इस दौरान हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे कुछ जगहों पर पेड़ गिरने या बिजली के खंभे उखड़ने की भी आशंका है. तापमान की बात करें तो दिल्ली में अधिकतम तापमान लुढ़ककर 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है, जिससे उमस और गर्मी से तुरंत राहत मिलेगी.  

नोएडा में कल का मौसम कैसा रहेगा?

उत्तर प्रदेश से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के लिए भी गुरुवार का दिन बेहद अहम है. स्थानीय मौसम केंद्रों के अनुसार, 2 जुलाई को यहां सुबह से ही घने बादल छाए रहेंगे और दोपहर या शाम तक भारी बारिश की संभावना है. यूपी मौसम विभाग ने गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर (नोएडा-ग्रेटर नोएडा) समेत बिजनौर, मेरठ और सहारनपुर जैसे पश्चिमी यूपी के जिलों में 75 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की चेतावनी दी है. 

गुरुग्राम, हरियाणा में हो सकती है हल्की बारिश

बारिश के कारण इन इलाकों के निचले हिस्सों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है, इसलिए दफ्तर जाने वालों को समय से पहले निकलने की सलाह दी गई है. हरियाणा के गुरुग्राम में भी 2 जुलाई को भारी बारिश और गरज-चमक के साथ आंधी आने का अनुमान है. तेज हवाओं और बारिश के कारण विजिबिलिटी कम हो सकती है. 

मौसम विभाग की इस रिपोर्ट के मुताबिक, केवल दिल्ली-एनसीआर ही नहीं बल्कि यूपी, बिहार समेत देश के 19 राज्यों में कल भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है. मौसम वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि तूफान के दौरान बिजली के खंभों, जर्जर इमारतों और बड़े पेड़ों के नीचे शरण न लें. तेज हवाओं को देखते हुए वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें. साथ ही, पूर्वी भारत और यूपी के नदी किनारे रहने वाले किसानों और मछुआरों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सख्त हिदायत दी गई है.

ये भी पढ़ें- पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई बंपर गिरावट, दो साल में पहली बार इस कंपनी ने घटाए दाम, जानें कितने रुपये सस्ता मिलेगा फ्यूल

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