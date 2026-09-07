कल का मौसम, 8 सितंबर: दिल्ली-एनसीआर में मानसून अंतिम दौर में, मंगलवार के लिए क्या है IMD का वेदर अपडेट

Kal Ka Mausam: दिल्ली और इसके आस-पास के शहरों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है. मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अच्छी धूप निकलेगी और मौसम साफ रहने का अनुमान है.

IMD Weather Update 8 September 2026: दिल्ली-एनसीआर में मानसून अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है. दूसरे राज्यों की तुलना में यहां इसकी सक्रियता लगातार कमजोर होती जा रही है. मौसम विभाग के स्थानीय पूर्वानुमान के मुताबिक, आने वाले दिनों में आसमान में बादलों की आवाजाही तो बनी रहेगी, लेकिन बारिश की संभावना धीरे-धीरे कम होती जाएगी. मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी दिल्ली में 8 सितंबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. मंगलवार को बारिश की संभावना बेहद कम है. कल दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कैसा होगा नोएडा का मौसम

8 सितंबर 2026 को नोएडा में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा और अच्छी धूप खिलेगी. नोएडा में मंगलवार को बारिश की कोई संभावना नहीं है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दोपहर के समय तेज धूप के कारण उमस भरी गर्मी महसूस हो सकती है.

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

IMD के अनुसार, 8 सितंबर 2026 को गाजियाबाद में भी बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप वाला रहेगा. शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दोपहर के समय तेज धूप के कारण गर्मी कुछ ज्यादा महसूस हो सकती है.

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

8 सितंबर 2026 को गुरुग्राम में आसमान साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है. IMD के अनुसार, गुरुग्राम में मंगलवार को धूप खिली रहेगी. शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

8 सितंबर 2026 को फरीदाबाद में मौसम मुख्य रूप से साफ, शुष्क और तेज धूप वाला रहेगा. IMD के अनुसार, मंगलवार को फरीदाबाद में बारिश होने की संभावना बहुत कम है. शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

कैसा होगा मेरठ का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 8 सितंबर को मेरठ में मौसम मुख्यतः साफ और धूप वाला रहने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. दोपहर के समय तेज धूप खिलेगी. बारिश की कोई संभावना नहीं है.