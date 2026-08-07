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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 8 अगस्त: दिल्ली में कल भी होगी झमाझम बारिश, जानिए नोएडा-गुरुग्राम का हाल

Kal Ka Mausam: मौसम विभाग के मुताबिक अगले कई दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 07, 2026, 05:28 PM IST

कल का मौसम, 8 अगस्त: दिल्ली में कल भी होगी झमाझम बारिश, जानिए नोएडा-गुरुग्राम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में जारी रहेगा बारिश का दौर. (AI इमेज)

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  • दिल्ली-एनसीआर में जारी रहेगा बारिश का दौर
  • नोएडा में अधिकतम तापमान रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस
  • गुरुग्राम में शाम के समय गरज के साथ बारिश हो सकती है

IMD Weather Update 8 August 2026: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बारिश का दौर शुरू हो गया है. बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार के लिए भी मौसम के ऐसे ही रहने का अनुमान लगाया है.  IMD के अनुसार, दिल्ली में 8 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में कल दिनभर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है. शनिवार के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

कैसा होगा नोएडा का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को नोएडा का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, नोएडा में कल गरज के साथ मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. 

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

8 अगस्त 2026 को गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 33  डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, दोपहर या शाम के समय गरज के साथ बारिश हो सकती है. आसमान में दिन भर बादल छाए रहेंगे. 

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

IMD के अपडेट के अनुसार, 8 अगस्त 2026 को गुरुग्राम का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. शनिवार को गुरुग्राम में गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है. 

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

8 अगस्त 2026 को फरीदाबाद का अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. IMD के अपडेट के अनुसार, दिन में गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है. आसमान दिन भर बादलों से घिरा रहेगा. 

कैसा होगा मेरठ का मौसम

मेरठ के लिए भी मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जताया है. शनिवार, 8 अगस्त को मेरठ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, शाम या रात के समय गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग के मुताबिक अगले कई दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में बादलों की आवाजाही और रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन जलभराव और ट्रैफिक जैसी समस्याएं बनी रह सकती हैं.

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