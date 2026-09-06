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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 7 सितंबर: दिल्ली-नोएडा में सोमवार का दिन कैसा रहेगा? जानिए IMD का वेदर अपडेट

Kal Ka Mausam: मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, 7 सितंबर को दिल्ली और आस-पास के इलाकों में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश पर विराम लगेगा. सोमवार को दिल्ली एनसीआर में धूप खिलेगी.

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Shivendra Rai

Updated : Sep 06, 2026, 05:46 PM IST

कल का मौसम, 7 सितंबर: दिल्ली-नोएडा में सोमवार का दिन कैसा रहेगा? जानिए IMD का वेदर अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को धूप खिलेगी. (AI इमेज)

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IMD Weather Update 7 September 2026: दिल्ली-एनसीआर में रविवार, 6 सितंबर को सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया. नोएडा समेत कई क्षेत्रों में भी बारिश हुई. मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र 6 सितंबर 2026 को सुबह आस-पास के इलाकों में मौजूद था. इसी कारण बारिश हुई. IMD ने बताया है कि सोमवार को दिल्ली में मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप वाला रहेगा. पिछले दिनों हुई बारिश के बाद कल दिल्लीवासियों को बारिश से राहत मिलेगी और दिन में तेज धूप खिलेगी. दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियर रहने का अनुमान है.

कैसा होगा नोएडा का मौसम

7 सितंबर 2026 को नोएडा में मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप वाला रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, कल नोएडा का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दोपहर के समय तेज धूप के कारण उमस महसूस हो सकती है.  बारिश की संभावना बहुत ही कम, लगभग 5 से 10 प्रतिशत है. 

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

IMD के अनुसार, 7 सितंबर 2026 को गाजियाबाद में मौसम साफ रहेगा. बारिश की बेहद कम संभावना है. पिछले दिनों की बारिश और बादलों के बाद कल दिनभर अच्छी धूप खिलने की संभावना है. गाजियाबाद में कल अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 7 सितंबर 2026 को गुरुग्राम में बारिश की कोई संभावना नहीं है. सोमवार को गुरुग्राम में मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप वाला रहेगा. गुरुग्राम में कल अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

IMD के अनुसार, सोमवार को फरीदाबाद में मौसम साफ और धूप वाला रहने का अनुमान है. पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से राहत मिलेगी. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश की संभावना लगभग न के बराबर है. 

कैसा होगा मेरठ का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 7 सितंबर को मेरठ में बारिश की संभावना नहीं है और आसमान साफ रहेगा. मेरठ में कल अच्छी धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हवा में नमी की मात्रा ज्यादा होने के कारण उमस महसूस हो सकती है. 

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