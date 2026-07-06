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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 7 जुलाई: दिल्ली में मंगलवार को गरज के साथ बारिश की संभावना, जानिए नोएडा-गाजियाबाद-गुरुग्राम का हाल

Kal Ka Mausam: उत्तर-पश्चिम भारत में मॉनसून के सक्रिय रहने के कारण 7 जुलाई को दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की संभावना है. इस दिन किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 06, 2026, 04:42 PM IST

कल का मौसम, 7 जुलाई: दिल्ली में मंगलवार को गरज के साथ बारिश की संभावना, जानिए नोएडा-गाजियाबाद-गुरुग्राम का हाल

दिल्ली में  7 जुलाई को भारी बारिश की संभावना है. (AI इमेज)

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  • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मानसून ने दस्तक दे दी है.
  • दिल्ली में कल मध्यम से भारी बारिश का अनुमान.
  • नोएडा में गरज के साथ बारिश होने की संभावना.

IMD Weather Update 7 july 2026: दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन फिलहाल इसकी रफ्तार कमजोर बनी हुई है. पिछले कुछ दिनों से रुक-रुककर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और तेज धूप से काफी राहत मिली है. हालांकि, अब तक दिल्ली में तेज बारिश नहीं हुई जिसका इंतजार लोग लंबे समय से कर रहे हैं. बारिश कम होने के कारण उमस का असर भी बना हुआ है. 

इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग कल 7 जुलाई के लिए पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार,  7 जुलाई, मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. अधिकतम आर्द्रता 85 प्रतिशत तथा न्यूनतम 75 प्रतिशत रहेगी.  मौसम विभाग ने इस दिन गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है. हालांकि इस दिन किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है. 

कैसा होगा नोएडा का मौसम

IMD के अनुसार, नोएडा में मंगलवार, 7 जुलाई को  मुख्य रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. दिन का अधिकतम तापमान लगभग 34°C और रात का न्यूनतम तापमान 28°C के आसपास रहने का अनुमान है.

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, गाजियाबाद में मंगलवार को  रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. दिन का अधिकतम तापमान लगभग 33° सेल्सियस और  न्यूनतम तापमान 28° सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. हवा में नमी ज्यादा रहेगी और आसमान में बादल छाए रहेंगे.

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, गुरुग्राम में 7 जुलाई को  गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान लगभग 34°C और न्यूनतम तापमान 28°C के आसपास रहने का अनुमान है.  उमस भरी गर्मी  महसूस हो सकती है. दिन और रात में बारिश की प्रबल संभावना है. 

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

फरीदाबाद में कल, 7 जुलाई का अधिकतम तापमान लगभग 34° सेल्सियस  और न्यूनतम तापमान 28° सेल्सियस रहने का अनुमान है. दिन के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. 

कैसा होगा मेरठ का मौसम

कल मंगलवार, 7 जुलाई को मेरठ में बादल छाए रहने और गरज के साथ भारी बारिश या आंधी आने की संभावना है. तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी. अधिकतम तापमान करीब 32° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28° के आसपास रहने का अनुमान है. 

देश के मौसम का हाल

मंगलवार को देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर, पश्चिम, मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के बड़े हिस्सों में सक्रिय दक्षिण-पश्चिम मॉनसून का अनुमान लगाया है. IMD ने गुजरात, कोंकण और गोवा में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है. हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अनुमान है. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान की संभावना है.

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