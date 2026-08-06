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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 7 अगस्त: क्या दिल्ली में शुक्रवार को होगी बारिश? जानिए Delhi NCR पर IMD का अपडेट

Kal Ka Mausam: शुक्रवार को दिल्ली के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य शहरों में भी बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने कल के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया है.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 06, 2026, 05:23 PM IST

कल का मौसम, 7 अगस्त: क्या दिल्ली में शुक्रवार को होगी बारिश? जानिए Delhi NCR पर IMD का अपडेट

दिल्ली में 7 अगस्त को बारिश की संभावना. (AI इमेज)

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  • 7 अगस्त को दिल्ली में तेज बारिश हो सकती है
  • नोएडा में शुक्रवार को तेज हवा के साथ बारिश का अनुमान
  • गुरुग्राम में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना

IMD Weather Update 7 August 2026: राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में जारी हल्की से मध्यम बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है. तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. 7 अगस्त के लिए जारी किए गए मौसम के पूर्वानुमान में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि इस दिन भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और पूरे दिन अलग-अलग समय पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.  IMD ने शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है. कल के लिए किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है.

कैसा होगा नोएडा का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को नोएडा में आसमान में काले बादल छाए रहेंगे. आंधी-तूफान की भी संभावना है. 7 अगस्त 2026 को नोएडा में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हवा में नमी करीब 90 रहेगी जिससे भयंकर उमस महसूस हो सकती है. नोएडा के लिए मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है. 

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

7 अगस्त 2026 को गाजियाबाद का मौसम खुशनुमा रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को गाजियाबाद में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है. अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. हवा में नमी 90 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहेगी, जिससे बारिश के बावजूद उमस महसूस हो सकती है. 

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

IMD के अपडेट के अनुसार, 7 अगस्त 2026 को गुरुग्राम के आसमान में घने बादल छाए रहेंगे. शुक्रवार को गुरुग्राम में रात में बारिश की संभावना है. गुरुग्राम प्रशासन ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है. कल अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

फरीदाबाद के मौसम के बारे में अपडेट देते हुए IMD ने बताया है कि कल, शुक्रवार को आसमान बादलों से घिरा रहेगा और मूसलाधार बारिश की भी संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दोपहर और रात में बारिश होने की संभावना सबसे ज्यादा है. 

कैसा होगा मेरठ का मौसम

शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को मेरठ में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.   हवा में नमी लगभग 88 प्रतिशत रहेगी जिससे उमस महसूस हो सकती है. बारिश की संभावना 90 प्रतिशत तक है. 

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