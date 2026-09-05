कल का मौसम, 6 सितंबर: दिल्ली-एनसीआर में कल बारिश होगी या नहीं? जानिए IMD का ताजा अपडेट

भारत
Kal Ka Mausam: मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, 6 सितंबर को दिल्ली और आस-पास के इलाकों के मौसम में बदलाव आएगा. दिल्ली में हल्की और गाजियाबाद में मध्यम स्तर की बारिश की अनुमान है.
IMD Weather Update 6 September 2026: दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में 5 सितंबर को जोरदार बारिश हुई. इससे कई जगहों पर जलभराव हो गया, ट्रैफिक पर असर पड़ा और पूरी राजधानी में आम जनजीवन प्रभावित हुआ. अब भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को मौसम को लेकर भी पूर्वानुमान जारी कर दिया है. IMD के अनुसार, 6 सितंबर से मौसम साफ होने लगेगा. इस दिन हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है, लेकिन कोई गंभीर चेतावनी जारी नहीं की गई है. दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हवा में नमी की मात्रा घटकर 65 प्रतिशत हो जाएगी.
6 सितंबर 2026 को नोएडा में एक बार फिर मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है. नोएडा में 5 सितंबर, शनिवार को भी बारिश हुई है जिससे मौसम में थोड़ी ठंडक बनी हुई. मौसम विभाग के अनुसार, कल नोएडा का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दोपहर के समय बारिश की संभावना सबसे ज्यादा है.
IMD के अनुसार, 6 सितंबर 2026 को गाजियाबाद में गरज के साथ बारिश की संभावना है. गाजियाबाद में कल धिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दोपहर के समय तेज आंधी और गरज के साथ बारिश होने की संभावना सबसे ज्यादा है.
मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 6 सितंबर 2026 को गुरुग्राम में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है. गुरुग्राम में कल अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. गुरुग्राम में रविवार को उमस के साथ-साथ मौसम थोड़ा ठंडा रहेगा. IMD के अनुसार, सुबह के समय सुबह 6:30 से 9:30 बजे के बीच बारिश की संभावना सबसे ज्यादा है. दोपहर बाद आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.
IMD के अनुसार, 6 सितंबर 2026 को फरीदाबाद में सुबह से लेकर दोपहर तक बारिश होने की प्रबल संभावना है. अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
मौसम विभाग के अनुसार, 6 सितंबर को मेरठ में भारी गरज के साथ बारिश की संभावना है. अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हवा में नमी का स्तर काफी अधिक, लगभग 90 प्रतिशत रहेगा.