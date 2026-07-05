कल का मौसम, 6 जुलाई: दिल्ली में सोमवार को भारी बारिश की संभावना, जानिए नोएडा-गाजियाबाद-गुरुग्राम का हाल

Kal Ka Mausam: 6 जुलाई को दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की संभावना है. लोगों को लंबे समय से सता रही उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है.

IMD Weather Update 6 july 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 6 जुलाई, सोमवार को राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, कल दिल्ली में भारी बारिश की संभावना है. इस दिन बादल भी गरज सकते हैं. शाम के समय तेज हवा चलने का भी अनुमान है. उत्तर-पश्चिम भारत में मॉनसून के तेज होने के कारण ये स्थिति बनी है. तेज बारिश होने की वजह से लोगों को भीषण उमस से राहत भी मिल सकती है.

कैसा होगा नोएडा का मौसम

IMD के अनुसार, नोएडा में सोमवार, 6 जुलाई का अधिकतम तापमान लगभग 37° सेल्सियस रहने का अनुमान है. दिन में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश भी हो सकती है. न्यूनतम तापमान 29° सेल्सियस होगा. हवा की गति लगभग 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है. दिन के समय लगभग 61 प्रतिशत आर्द्रता रहने का अनुमान है जिससे उमस बनी रहेगी.

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम



भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, गाजियाबाद में सोमवार को मौसम मुख्य रूप से काफी गर्म और उमस भरा रहेगा. हालांकि इस दिन बारिश का भी अनुमान है. अधिकतम तापमान लगभग 36° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29° सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. दोपहर या शाम के समय गरज के साथ तेज बौछारें पड़ने के आसार हैं. हवा लगभग 6 किमी/घंटा की रफ्तार से चल सकती है.

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, गुरुग्राम में 6 जुलाई अधिकतम तापमान लगभग 37° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29° सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. दिनभर बादल छाए रहेंगे और दोपहर या शाम के समय गरज के साथ बारिश भी हो सकती है. लोगों को उमस से भी जूझना पड़ सकता है.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, सोमवार को फरीदाबाद में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. तेज आंधी भी चलेगी. अधिकतम तापमान लगभग 35° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 37° सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. उच्च नमी के कारण उमस भरी गर्मी महसूस होगी.

कैसा होगा मेरठ का मौसम

कल सोमवार, 6 जुलाई को मेरठ में मुख्य रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान लगभग 36° सेल्सियस तक जाने की संभावना है. न्यूनतम तापमान 26° सेल्सियस के आस-पास रहेगा.

देश के मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तरी अंदरूनी कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश होने की संभावना है. जम्मू-कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान की आशंका है.