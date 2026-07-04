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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 5 जुलाई: दिल्ली में बारिश की संभावना, तेज आंधी चल सकती है, जानिए नोएडा-गाजियाबाद-गुरुग्राम का हाल

Kal Ka Mausam: 5 जुलाई को दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना है. रविवार को लोगों को उमस का सामना भी करना पड़ सकता है.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 04, 2026, 05:50 PM IST

कल का मौसम, 5 जुलाई: दिल्ली में बारिश की संभावना, तेज आंधी चल सकती है, जानिए नोएडा-गाजियाबाद-गुरुग्राम का हाल

दिल्ली एनसीआर में बारिश और उमस का दौर जारी रहेगा. (AI इमेज)

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  • 5 जुलाई को राजधानी दिल्ली में बारिश की संभावना.
  • वातावरण में नमी के कारण लोगों को उमस का सामना करना पड़ेगा.
  • नोएडा में रविवार को  हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना.

IMD Weather Update 5 july 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 5 जुलाई, रविवार के लिए  मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है. इसके अनुसार, राजधानी दिल्ली में कल मौसम खुशनुमा रहेगा. रविवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री रहने का पूर्वानुमान है. इस दिन सामान्यतः बादल छाए रहने के साथ मध्यम बारिश हो सकती है. IMD ने बताया कि कल सुबह से लेकर दोपहर तक हल्की बारिश हो सकती है. गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. हालांकि, तेज और लगातार बारिश नहीं होने के कारण वातावरण में नमी बनी हुई है, जिससे लोगों को हल्की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. 

कैसा होगा नोएडा का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 5 जुलाई को नोएडा में मुख्य रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है. रविवार को  दिन का अधिकतम तापमान लगभग 37° सेल्सियस रहने का अनुमान है.  नमी के कारण गर्मी और उमस महसूस हो सकती है. रात में भारी गरज के साथ बारिश होने की भी आशंका है.

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

IMD के अनुसार, गाजियाबाद में 5 जुलाई को दिन में बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी हो सकती है. रविवार को गाजियाबाद में भीषण उमस बनी रह सकती है. दिन का अधिकतम तापमान लगभग 37° सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 30° सेल्सियस रहने की संभावना है. 

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, रविवार को गुरुग्राम में बादल छाए रहेंगे. हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना भी है. गुरुग्राम में रविवार को अधिकतम तापमान लगभग 37° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30° सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार,  हरियाणा में कल (5 जुलाई) का अधिकतम तापमान लगभग 37° सेल्सियस रहने का अनुमान है. आसमान में बादल छाए रहेंगे और रुक-रुक कर गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. हल्की बारिश होने की संभावना भी है. न्यूनतम तापमान लगभग 30° सेल्सियस के आसपास रहेगा. 

कैसा होगा मेरठ का मौसम

मेरठ में कल (5 जुलाई) को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. कल, रविवार को बारिश की संभावना भी है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, तापमान अधिकतम 35° सेल्सियस और न्यूनतम 26° सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. 

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