कल का मौसम, 5 सितंबर: दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश का येलो अलर्ट, तापमान में गिरावट होगी, जानिए IMD का अपडेट

Kal Ka Mausam: मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, 5 सितंबर को आसमान बादलों से घिरा रहेगा और मध्यम बारिश होने की संभावना है. कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

IMD Weather Update 5 September 2026: मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में 5 सितंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. स दौरान तेज आंधी, बिजली चमकने के साथ हल्की से लेकर भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम में इस बदलाव का असर तापमान पर भी देखने को मिलेगा. कल दिल्ली में पारा 31 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है. 5 सितंबर को धिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री दर्ज किया जा सकता है. हालांकि हवा में नमी के कारण उमस बनी रहेगी. शनिवार को दिन के चारों हिस्सों- सुबह, पूर्वाह्न, अपराह्न और शाम- में बिजली चमकने के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा. खासतौर पर दोपहर के समय मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट है.

कैसा होगा नोएडा का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 5 सितंबर 2026 को नोएडा में भारी बारिश और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी प्रबल संभावना है. शनिवार को नोएडा का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. बारिश के कारण वायु गुणवत्ता बेहतर होगी.

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

IMD के अनुसार, 5 सितंबर 2026 को गाजियाबाद में भी भारी बारिश और आंधी-तूफान की संभावन है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है. शनिवार को गाजियाबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. लेकिन हवा में नमी का मात्रा 94 प्रतिशत होने से उमस बनी रहेगी. बारिश 5 सितंबर को सुबह से ही रुक-रुक कर बारिश शुरू हो जाएगी. दोपहर के समय सबसे तेज बारिश का अनुमान है.

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

5 सितंबर 2026 को गुरुग्राम में दिनभर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, कल गुरुग्राम का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दोपहर 10:30 से शाम 04:30 के बीच तेज बारिश की संभावना सबसे अधिक है.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

IMD के अनुसार, 5 सितंबर 2026 को फरीदाबाद में मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. कल फरीदाबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हवा में नमी की मात्रा 90 प्रतिशत तक होगी जिसके कारण उमस परेशान कर सकती है. दोपहर 11:30 से शाम 04:30 के बीच सबसे तेज मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है.

कैसा होगा मेरठ का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 5 सितंबर को मेरठ में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार कल मेरठ का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.