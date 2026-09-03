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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 4 सितंबर: दिल्ली में मानसून सीजन खत्म, जारी रहेगी बारिश, जानिए नोएडा-गुरुग्राम के लिए IMD का अपडेट

Kal Ka Mausam: दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल मध्यम से भारी स्तर की बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार ये सिलसिला आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगा.

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Shivendra Rai

Updated : Sep 03, 2026, 05:44 PM IST

कल का मौसम, 4 सितंबर: दिल्ली में मानसून सीजन खत्म, जारी रहेगी बारिश, जानिए नोएडा-गुरुग्राम के लिए IMD का अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश की संभावना. (AI इमेज)

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IMD Weather Update 4 September 2026: दिल्ली एनसीआर में मानसून सीजन खत्म हो गया है. लेकिन, बादल और बारिश का दौर अभी जारी रहेगा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के स्थानीय पूर्वानुमान के मुताबिक, शुक्रवार को दिल्ली में सामान्य रूप से बादल छाए रहने के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है. IMD के अनुसार, दिल्ली में  3 सितंबर को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हालांकि मौसम विभाग ने कल के लिए कोई 
चेतावनी जारी नहीं की है. 

कैसा होगा नोएडा का मौसम

4 सितंबर 2026 को नोएडा में बारिश की संभावना है. बारिश का स्तर मध्यम से भारी का रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, नोएडा में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री  सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. IMD के अपडेट के अनुसार, शुक्रवार को सुबह से ही नोएडा का मौमस बिगड़ सकता है. 

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 4 सितंबर 2026 को गाजियाबाद में गरज के साथ बारिश की संभावना है. शुक्रवार को गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 30  डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दिन भर आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दोपहर के बाद बारिश की गतिविधि तेज हो सकती है. 

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

गुरुग्राम में भी 4 सितंबर 2026 को तेज बारिश होने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, सुबह के समय आसमान में बादल छाए रहेंगे.  दोपहर के बाद मौसम में बड़ा बदलाव आएगा और तेज बारिश होने के आसार हैं.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

शुक्रवार, 4 सितंबर को फरीदाबाद में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, फरीदाबाद में कल अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.  दोपहर के बाद मौसम काफी खराब हो सकता है.

कैसा होगा मेरठ का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 4 सितंबर को मेरठ में जोरदार बारिश होने की पूरी संभावना है. मेरठ में कल का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान  25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मेरठ में कल सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहेंगे. दोपहर में  मौसम काफी खराब हो सकता है.

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