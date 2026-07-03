कल का मौसम, 4 जुलाई: दिल्ली में मौसम सुहावना बना रहेगा, बारिश होने की संभावना, जानिए नोएडा-गाजियाबाद-गुरुग्राम का हाल

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Kal Ka Mausam: 4 जुलाई को दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना है. मौसम सुहावना रहेगा जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.
IMD Weather Update 4 july 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 4 जुलाई, शनिवार के मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है. इसके अनुसार, राजधानी दिल्ली में कल भी मौसम सुहावना बना रहेगा. शनिवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. पूरे दिन सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश होने की संभावना है. कल के लिए मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए किसी प्रकार की अतिरिक्त मौसम चेतावनी जारी नहीं की है. दिल्ली में अब
मानसून की प्रभावी एंट्री भी हो गई है जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है.
मौसम विभाग के अनुसार, 4 जुलाई को नोएडा में मुख्य रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है. शनिवार को अधिकतम तापमान 37° सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. न्यूनतम तापमान 31° सेल्सियस के करीब रहेगा. नोएडा में 4 जुलाई को बारिश की संभावना लगभग 65 प्रतिशत है. दिन में हल्की बूंदाबांदी या गरज के साथ बारिश भी हो सकती है.
IMD के अनुसार, गाजियाबाद में 4 जुलाई को अधिकतम तापमान लगभग 36° सेल्सियस रहने का अनुमान है. न्यूनतम तापमान 30° सेल्सियस के करीब रहेगा. दिन के समय बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने या बौछारें पड़ने की संभावना है. शनिवार को नोएडा में लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी.
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, शनिवार को गुरुग्राम में मौसम मुख्य रूप से गर्म और उमस भरा रहेगा. कल सुबह या दोपहर में आंधी-तूफान और हल्की बारिश होने की भी संभावना है. अधिकतम तापमान लगभग 36° सेल्सियस से 37° सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है.
फरीदाबाद में 4 जुलाई को मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा. हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना भी है. मौसम विभाग के अनुसार, दिन का अधिकतम तापमान लगभग 36° सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 30° सेल्सियस के करीब रहने का अनुमान है.
मेरठ में कल यानी 4 जुलाई को बादल छाए रहने और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अधिकतम तापमान लगभग 36° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 30° सेल्सियस रहने का अनुमान है. दिन में हल्की हवाएं चलेंगी और उमस बनी रह सकती है.