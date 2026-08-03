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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 4 अगस्त: IMD ने मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया, दिल्ली में होगी भारी बारिश, जानिए नोएडा-गुरुग्राम का हाल

Kal Ka Mausam: मंगलवार को दिल्ली में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है. IMD ने कल के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 03, 2026, 06:14 PM IST

कल का मौसम, 4 अगस्त: IMD ने मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया, दिल्ली में होगी भारी बारिश, जानिए नोएडा-गुरुग्राम का हाल

दिल्ली में 4 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी. (AI इमेज)

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  • दिल्ली में 4 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी
  • नोएडा में मंगलवार को भारी बारिश का अनुमान
  • गुरुग्राम में गरज के साथ बरस सकते हैं बादल

IMD Weather Update 4 August 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार, 4 अगस्त को राजधानी दिल्ली में भारी बारिश का अनुमान लगाते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. IMD के अनुसार, कल सुबह और शाम के समय बारिश हो सकती है. विभाग का कहना है कि पूरे दिन बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और रुक-रुक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. हालांकि हवा में नमी अधिक रहने के कारण उमस लोगों को परेशान कर सकती है. 4 अगस्त को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. 

कैसा होगा नोएडा का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को नोएडा में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. दिन में बारिश की संभावना 65 प्रतिशत और रात में बारिश की संभावना 50 प्रतिशत है. 4 अगस्त 2026 को नोएडा में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

मंगलवार, 4 अगस्त 2026 को गाजियाबाद के आसमान में बादल छाए रहेंगे. तेज आंधी के साथ  बारिश की भी प्रबल संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, कल गाजियाबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. IMD के अनुसार, हवा में हवा में नमी का स्तर 85 प्रतिशत तक रहेगा. इस कारण भारी उमस महसूस हो सकती है. 

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 4 अगस्त 2026 को गुरुग्राम में भी मौसम का हाल नोएडा और गाजियाबाद जैसा ही रहेगा. मंगलवार को गुरुग्राम में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है.  गुरुग्राम में मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, फरीदाबाद में 4 अगस्त 2026 को हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. फरीदाबाद में कल अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो सकता है. दिन में बारिश की संभावना लगभग 75 प्रतिशत है. 


कैसा होगा मेरठ का मौसम

मंगलवार, 4 अगस्त 2026 को मेरठ में भी बारिश का अनुमान ने है. मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार, बारिश होने की कुल संभावना 65 प्रतिशत है. मंगलवार को मेरठ में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 

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