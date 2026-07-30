कल का मौसम, 31 जुलाई: दिल्ली के आसमान में छाए रहेंगे बादल, बारिश की भी संभावना, जानिए नोएडा-गाजियाबाद का अपडेट

Kal Ka Mausam: दिल्ली में कल बारिश और तेज हवाओं के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि राजधानी में शुक्रवार को गरज-चमक की भी संभावना है.

दिल्ली में कल बारिश हो सकती है

नोएडा में रात में बारिश की संभावना

दिल्ली एनसीआर में लोगों को उमस का सामना करना पड़ सकता है

IMD Weather Update 31 july 2026: मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, शुक्रवार को दिनभर आसमान में बादलों का डेरा रहेगा और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 31 जुलाई को गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर भी देखने के मिल सकता है. IMD के अनुसार, कल अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आर्द्रता 85 से 65 प्रतिशत के बीच रह सकती है. पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने का अनुमान है. कल के लिए किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है.

कैसा होगा नोएडा का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 31 जुलाई 2026 को नोएडा में छिटपुट गरज के साथ आंधी-पानी और बारिश की संभावना है. दिनभर आसमान में बादल छाए रहेंगे. शुक्रवार को नोएडा में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. लोगों को उमस का सामना भी करना पड़ेगा.

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

IMD के अपडेट के अनुसार, शुक्रवार को गाजियाबाद में हल्की बारिश और उमस भरी गर्मी रहने का अनुमान है. दिनभर आसमान में बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. रात के समय बारिश की संभावना ज्यादा है.

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

IMD के अपडेट के अनुसार, गुरुग्राम में कल, 31 जुलाई 2026 को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. इस दिन भीषण उमस भी होगी. दिनभर आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, शुक्रवार को फरीदाबाद में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. दिनभर उमस भरी गर्मी का असर बना रहेगा. अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. शाम और रात के समय बारिश की संभावना ज्यादा है.

कैसा होगा मेरठ का मौसम

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मेरठ में कल, 31 जुलाई 2026 को दिन भर बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में हल्की बारिश हो सकती है. मेरठ में फरीदाबाद या नोएडा जैसी भारी बारिश की संभावना कम है. शुक्रवार को लोगों को उमस काफी परेशान करेगी. मेरठ में कल अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.