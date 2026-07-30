FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
फ्रांस का राफेल पायलट निकला चीन का जासूस! Rafale-M उड़ाने में था माहिर, भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता?

फ्रांस का राफेल पायलट निकला चीन का जासूस! Rafale-M उड़ाने में था माहिर, भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता?

'नमाज के वक्त मस्जिद नजर तो आए...', भोजशाला विवाद में जुमे से पहले SC का अहम फैसला, अब कहां इबादत करेंगे मुसलमान?

'नमाज के वक्त मस्जिद नजर तो आए', भोजशाला विवाद में जुमे से पहले SC का फैसला, अब कहां होगी इबादत?

कल का मौसम, 31 जुलाई: दिल्ली के आसमान में छाए रहेंगे बादल, बारिश की भी संभावना, जानिए नोएडा-गाजियाबाद का अपडेट

कल का मौसम, 31 जुलाई: दिल्ली के आसमान में छाए रहेंगे बादल, बारिश की भी संभावना, जानिए नोएडा-गाजियाबाद का अपडेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल

IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल

Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल

Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल

कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां

कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 31 जुलाई: दिल्ली के आसमान में छाए रहेंगे बादल, बारिश की भी संभावना, जानिए नोएडा-गाजियाबाद का अपडेट

Kal Ka Mausam: दिल्ली में कल बारिश और तेज हवाओं के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि राजधानी में शुक्रवार को गरज-चमक की भी संभावना है.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Jul 30, 2026, 06:14 PM IST

कल का मौसम, 31 जुलाई: दिल्ली के आसमान में छाए रहेंगे बादल, बारिश की भी संभावना, जानिए नोएडा-गाजियाबाद का अपडेट

दिल्ली में कल बारिश हो सकती है. (AI इमेज)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • दिल्ली में कल बारिश हो सकती है
  • नोएडा में रात में बारिश की संभावना
  • दिल्ली एनसीआर में लोगों को उमस का सामना करना पड़ सकता है

IMD Weather Update 31 july 2026: मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, शुक्रवार को दिनभर आसमान में बादलों का डेरा रहेगा और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 31 जुलाई को गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर भी देखने के मिल सकता है. IMD के अनुसार, कल अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आर्द्रता 85 से 65 प्रतिशत के बीच रह सकती है. पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने का अनुमान है. कल के लिए किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है.

कैसा होगा नोएडा का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 31 जुलाई 2026 को नोएडा में छिटपुट गरज के साथ आंधी-पानी और बारिश की संभावना है. दिनभर आसमान में बादल छाए रहेंगे. शुक्रवार को नोएडा में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. लोगों को उमस का सामना भी करना पड़ेगा. 

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

IMD के अपडेट के अनुसार, शुक्रवार को गाजियाबाद में हल्की बारिश और उमस भरी गर्मी रहने का अनुमान है. दिनभर आसमान में बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. रात के समय बारिश की संभावना ज्यादा है. 

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

IMD के अपडेट के अनुसार, गुरुग्राम में कल, 31 जुलाई 2026 को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. इस दिन भीषण उमस भी होगी. दिनभर आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, शुक्रवार को फरीदाबाद में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. दिनभर उमस भरी गर्मी का असर बना रहेगा. अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. शाम और रात के समय बारिश की संभावना ज्यादा है. 

कैसा होगा मेरठ का मौसम

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मेरठ में कल, 31 जुलाई 2026 को दिन भर बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में हल्की बारिश हो सकती है. मेरठ में फरीदाबाद या नोएडा जैसी भारी बारिश की संभावना कम है. शुक्रवार को लोगों को उमस काफी परेशान करेगी. मेरठ में कल अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल
Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल
Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल
कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां
कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां
एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
ISRO के इन 5 वैज्ञानिकों का सिर्फ स्पेस नहीं एजुकेशन में भी योगदान, NEP से NTA को सुधारने तक की सरकार से मिली जिम्मेदारी
ISRO के इन 5 वैज्ञानिकों का सिर्फ स्पेस नहीं एजुकेशन में भी योगदान, NEP से NTA को सुधारने तक की सरकार से मिली जिम्मेदारी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement