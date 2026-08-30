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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 31 अगस्त: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ने लगी गर्मी और उमस, जानिए सोमवार के लिए क्या है IMD का अपडेट

Kal Ka Mausam: दिल्ली समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र में मानसून कमजोर पड़ने से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है. एनसीआर के अधिकांश हिस्सों में तेज धूप निकल रही है और तापमान बढ़ रहा है.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 30, 2026, 05:13 PM IST

कल का मौसम, 31 अगस्त: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ने लगी गर्मी और उमस, जानिए सोमवार के लिए क्या है IMD का अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में फिर से लौट रही गर्मी. (AI इमेज)

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IMD Weather Update 31 August 2026: दिल्ली-एनसीआर के मौसम में एक बार फिर बदलाव दिखाई देने लगा है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मानसून की सक्रियता कमजोर पड़ते ही लोगों को  धीरे-धीरे बढ़ती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. पिछले दिनों बारिश और बादलों के कारण लोग राहत महसूस कर रहे थे लेकिन,अब मौसम बदल गया है. मौसम विभाग के स्थानीय पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है, लेकिन फिलहाल भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं है. दिल्ली में अधिकतम तापमान अगले कुछ दिनों में 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. IMD के अनुसार, सोमवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री तथा न्यूनतम 26 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है. 

कैसा होगा नोएडा का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 31 अगस्त 2026 को नोएडा में मौसम साफ रहेगा और धूप निकलेगी. दिन के समय अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. कल बारिश होने की संभावना केवल 10 प्रतिशत है. दिन में उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. दोपहर 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक गर्मी और उमस की संभावना सबसे ज्यादा है. 

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

गाजियाबाद में 31 अगस्त, सोमवार को मौसम मुख्य रूप से उमस भरा और धूप वाला रहेगा. दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा. हवा में भारी नमी के कारण यह 41 डिग्री सेल्सियस के बराबर महसूस हो सकता है. न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. सोमवार को गाजियाबाद में बारिश होने की संभावना केवल 10 प्रतिशत है.

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 31 अगस्त 2026 को गुरुग्राम में मौसम धूप वाला और उमस भरा रहेगा. दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा. न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. गुरुग्राम में सोमवार को बारिश की कोई संभावना नहीं है. दिनभर मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

31 अगस्त 2026 को फरीदाबाद में मौसम मुख्य रूप से उमस भरा रहेगा और आसमान में बादल छाए रहेंगे. दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा. कल फरीदाबाद में बारिश की कोई संभावना नहीं है. न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 

कैसा होगा मेरठ का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, मेरठ में 31 अगस्त को बारिश की संभावना नहीं है. हालांकि आसमान में बादल छाए रहेंगे और दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है. न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हवा में अत्यधिक नमी के कारण लोगों को उमस का सामना करना पड़ेगा. 

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