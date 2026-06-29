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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 30 जून: दिल्ली NCR में धूप और उमस लोगों को परेशान करेगी, जानिए कब शुरू होगा बारिश का दौर

Weather Update: 30 जून, मंगलवार को राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में गर्मी और उमस रहेगी. मंगलवार को दिल्ली एनसीआर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियश तक जा सकता है.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 29, 2026, 04:58 PM IST

कल का मौसम, 30 जून: दिल्ली NCR में धूप और उमस लोगों को परेशान करेगी, जानिए कब शुरू होगा बारिश का दौर

30 जून को दिल्ली में तेज धूप रहेगी.  (AI इमेज)

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  • 30 जून को दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहेगा.
  • रात के समय तापमान में मामूली गिरावट महसूस हो सकती है.
  • मंगलवार को भी तेज धूप और उमस लोगों को परेशान करेगी.


IMD Weather Update 30 June 2026: दिल्ली-एनसीआर में लोगों को इस समय भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तापमान  40 डिग्री सेल्सियस से अधिक चला गया है और र्म हवाओं के कारण दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. इस बीच, मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान में बताया गया है कि दिल्ली-NCR में कब से मौसम के मिजाज में बदलाव आएगा. 

भारत मौसम विज्ञान (आईएमडी) के अनुसार, अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है और मानसून की गतिविधियां तेज होने के साथ दिल्ली-एनसीआर में बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है. लेकिन, कल यानी 30 जून को दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. मंगलवार को भी तेज धूप और उमस लोगों को परेशान करेगी.

IMD ने बताया है कि 30 जून को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ शाम या रात के समय कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी, धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं. इससे रात के समय तापमान में मामूली गिरावट महसूस हो सकती है, लेकिन व्यापक राहत मिलने की संभावना कम है.

दिल्ली NCR में कब से बदलेगा मौसम?

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 जुलाई यानी बुधवार से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इस दिन से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश शुरू होने का अनुमान है. कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी संभावना जताई गई है. 1 जुलाई से अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है.

मानसून को लेकर भी अच्छी खबर सामने आई है. अगले 5 से 6 दिनों के भीतर दक्षिण-पश्चिम मानसून के दिल्ली-एनसीआर में पूरी तरह सक्रिय होने की संभावना है. यदि मौजूदा परिस्थितियां अनुकूल बनी रहती हैं तो मानसून जल्द ही पूरे क्षेत्र को कवर कर लेगा. इसके बाद रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी और वातावरण में ठंडक बढ़ेगी.

उत्तर प्रदेश का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 30 जून को उत्तर प्रदेश के मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, गोंडा, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, महोबा, एटा, मैनपुरी, ज्योतिबाफुले नगर,महामाया नगर, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में भारी बारिश और आंधी की संभावना है. 

बिहार का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 30 जून को बिहार के पटना, नवादा, गया, औरंगाबाद, सिवान, भोजपुर, शेखपुरा, लखीसराय, बक्सर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर और मुंगेर में भारी बारिश और आंधी की संभावना है. 

           
  शहर अधिकतम तापमान (30 जून) न्यूनतम तापमान (30 जून)    
  दिल्ली 39°C 31°C    
  मुंबई 28°C 27°C    
  चेन्नई 36°C 29°C    
  कोलकाता 32°C 28°C    
  लखनऊ 34°C 28°C    
  पटना 32°C 28°C    
  रांची 30°C 24°C    
  भोपाल 30°C 26°C    
  जयपुर 39°C 31°C    
  शिमला 28°C 21°C    
  नैनीताल 24°C 21°C    
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