कल का मौसम, 30 अगस्त: दिल्ली में फिर सताएगी गर्मी और उमस, कैसा होगा नोएडा-गुरुग्राम का हाल, जानिए IMD अपडेट

Kal Ka Mausam: 30 अगस्त 2026 को दिल्ली और इसके आस-पास के इलाकों में मौसम धूप वाला रहेगा. कल दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना बेहद कम है.

IMD Weather Update 30 August 2026: दिल्ली में हो रही हल्की बारिश का दौर 0 अगस्त 2026 को पूरी तरह रुकने के आसार हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 30 अगस्त को दिल्ली में मौसम मुख्य रूप से उमस भरा रहेगा. आसमान में बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश की संभावना नहीं है. IMD के अनुसार, रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. कल दिल्ली में बारिश की संभावना केवल 10 प्रतिशत है. दिनभर मौसम सामान्यतः शुष्क ही रहेगा.

कैसा होगा नोएडा का मौसम

30 अगस्त 2026 को नोएडा में धूप-छांव वाला मिला जुला मौसम रहने का अनुमान है. दिन में उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को नोएडा में अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. बारिश की संभावना केवल 10 प्रतिशत है.

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, कल (30 अगस्त 2026) को गाजियाबाद में मौसम उमस भरा रहने की संभावना है. आसमान में बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. कल गाजियाबाद में बारिश की संभावना केवल 10 से 15 प्रतिशत है.

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 30 अगस्त 2026 को गुरुग्राम में मौसम मुख्य रूप से साफ, तेज धूप वाला और अत्यधिक उमस भरा रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. कल गुरुग्राम में बारिश की संभावना न के बराबर है. दिनभर मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

30 अगस्त 2026 को फरीदाबाद में मौसम साफ और तेज धूप वाला रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को फरीदाबाद में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. फरीदाबाद में कल बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम पूरी तरह शुष्क और साफ रहेगा.

कैसा होगा मेरठ का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, मेरठ में 30 अगस्त को तेज धूप निकलने की संभावना है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हवा में नमी 67 प्रतिशत होने के कारण भारी उमस का सामना भी करना पड़ सकता है. दिनभर मौसम अमूमन शुष्क ही रहेगा और बारिश के आसार नहीं हैं.