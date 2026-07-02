कल का मौसम, 3 जुलाई: दिल्ली में गरज-चमक के साथ बारिश जारी रहेगी, जानिए नोएडा-गाजियाबाद-गुरुग्राम का हाल

Kal Ka Mausam: 3 जुलाई को दिल्ली के अलावा नोएडा और गाजियाबाद में भी बारिश की संभावना है. शाम के समय तेज हवा चल सकती है. दिन में उमस रहने का अनुमान है

दिल्ली में 3 जुलाई को बारिश की संभावना.

यूपी के नोएडा-गाजियाबाद में भी हो सकती है बारिश.

गुरुग्राम में शुक्रवार को दिन में उमस बनी रह सकती है.

IMD Weather Update 3 july 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 3 जुलाई, शुक्रवार के मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है. इसके अनुसार, 3 जुलाई को भी गरज-चमक के साथ बारिश जारी रहेगी. इस दिन अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. 3 जुलाई के लिए मौसम विभाग ने कोई विशेष चेतावनी भी नहीं जारी की है. कल शाम के समय 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है.

कैसा होगा नोएडा का मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 3 जुलाई, शुक्रवार को नोएडा में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है. दिन का अधिकतम तापमान लगभग 36° सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 30° सेल्सियस के आस पास रहने का अनुमान है. मौसम में उमस और नमी का स्तर अधिक रहेगा.

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

IMD के अनुसार, गाजियाबाद में कल बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है. तापमान के 30° सेल्सियस से 35° सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. ह्यूमिडिटी के कारण उमस महसूस होगी.

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, शुक्रवार को गुरुग्राम में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. 3 जुलाई को गुरुग्राम का अधिकतम तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. दिन में उमस बनी रह सकती है. बारिश की संभावना लगभग 35%-45% है.

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

फरीदाबाद में भी 3 जुलाई को बादल छाए रहने और छिटपुट गरज के साथ बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, फरीदाबाद में कल, शुक्रवार को अधिकतम तापमान लगभग 36° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30° सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मौसम में नमी का स्तर अधिक बना रहेगा. IMD के मुताबिक, दिन भर बादल आते-जाते रहेंगे और दोपहर या शाम के समय गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है.

कैसा होगा मेरठ का मौसम

मेरठ में कल यानी 3 जुलाई को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मुख्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ बारिश भी हो सकती है. रात के समय तेज हवा भी चल सकती है.