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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल का मौसम, 3 अगस्त: दिल्ली में दोपहर और देर रात बारिश की संभावना, जानिए नोएडा-गुरुग्राम के लिए IMD का अपडेट

Kal Ka Mausam: मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, राजधानी दिल्ली में सोमवार, 3 अगस्त को बारिश हो सकती है. हालांकि IMD ने भारी बारिश की संभवाना नहीं जताई है.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 02, 2026, 05:37 PM IST

कल का मौसम, 3 अगस्त: दिल्ली में दोपहर और देर रात बारिश की संभावना, जानिए नोएडा-गुरुग्राम के लिए IMD का अपडेट

दिल्ली में 3 अगस्त को हल्की बारिश की संभावना. (AI इमेज)

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  • दिल्ली में मानसून की स्थिति बनी हुई है
  • नोएडा में अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहेगा
  • गुरुग्राम में दिन भर छाए रहेंगे बादल


IMD Weather Update 3 August 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि दिल्ली में कल, 3 अगस्त को बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में मानसून की स्थिति बनी हुई है. आईएमडी के अनुसार, दिल्ली में सोमवार को दोपहर और रात में बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 

कैसा होगा नोएडा का मौसम

सोमवार, 3 अगस्त को नोएडा में भी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने बताया है कि लोगों को उमस भरे मौसम से कुछ राहत मिल सकती है. IMD ने दोपहर या शाम के समय तेज गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कैसा होगा गाजियाबाद का मौसम

सोमवार, 3 अगस्त 2026 को गाजियाबाद में भी हल्की बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दिन के समय बारिश की संभावना 65 प्रतिशत है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कैसा होगा गुरुग्राम का मौसम

IMD ने  3 अगस्त 2026 को गुरुग्राम में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है. गुरुग्राम में सोमवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दिन के समय बारिश की संभावना 80 प्रतिशत है. 

कैसा होगा फरीदाबाद का मौसम

मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, फरीदाबाद में 3 अगस्त को दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे. हल्की बारिश की भी संभावना है. फरीदाबाद में कल अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो सकता है. आर्द्रता 77 प्रतिशत होने के कारण उमस भी महसूस होगी. 

कैसा होगा मेरठ का मौसम

कल 3 अगस्त 2026 को मेरठ में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, दोपहर और शाम के समय बारिश की संभावना ज्यादा है. मेरठ में कल अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आर्द्रता 79 प्रतिशत रहेगी.

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